Jennifer Lopez schließt Mega-Deal mit Netflix ab

Jennifer Lopez hat einen neuen Netflix-Deal in der Tasche. (wag/spot)

08.06.2021 11:25 Uhr

Jennifer Lopez produziert künftig im großen Rahmen für Netflix. Die Latina schloss einen Mehrjahresvertrag mit dem Streamingdienst ab.

Jennifer Lopez (51, „Hustlers“) hat einen neuen Deal unter Dach und Fach gebracht. Wie „Variety“ berichtet, wird die Sängerin und Schauspielerin in den kommenden Jahren mit ihrer Firma Nuyorican Productions im großen Rahmen für den Streaminganbieter Netflix Film- und TV-Inhalte mit und ohne Drehbuch produzieren. Im Fokus stehen demnach weibliche Darstellerinnen, Drehbuchautorinnen und Regisseurinnen.

Scott Stuber, der Chef der Netflix-Sparte Global Films, erklärte in einem Statement, Lopez sei hinsichtlich jedes „Aspekts ihrer Karriere“ bislang eine wahrhaftige Kraft des Unterhaltungsgeschäfts gewesen. „Dadurch, dass wir mit ihr und Nuyorican eine Partnerschaft eingehen, wissen wir, dass sie dem Publikum weltweit weiterhin eindrucksvolle Geschichten, Freude und Inspiration bringen wird.“

Jennifer Lopez hat derzeit gleich zwei Netflix-Produktionen in der Pipeline

Lopez selbst wird demnächst gleich in zwei Netflix-Produktionen als Schauspielerin vor der Kamera stehen. Bereits im Dezember wurde bekannt, dass die 51-Jährige für die Streamingadaption des US-Bestsellers „The Cipher“ (Deutscher Titel: „Schreie in der Dunkelheit“) von Autorin Isabella Maldonado als Hauptdarstellerin und Produzentin engagiert wurde. Im Februar bestätigte das Branchenblatt „Deadline“ zudem ihr Mitwirken an dem Actionfilm „The Mother“ von Regisseurin Niki Caro (54, „City of McFarland“).

Den mehrjährigen Produktions-Deal mit Netflix schloss die „On The Floor“-Interpretin gemeinsam mit Produktionspartner Benny Medina (63) sowie Elaine Goldsmith-Thomas, der Präsidentin von Nuyorican Productions, ab.