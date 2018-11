Jennifer Lopez‘ Stern auf dem „Walk of Fame“ verunstaltet

Mittwoch, 21. November 2018 22:10 Uhr

Jennifer Lopez‚ Stern auf dem „Walk of Fame“ wurde von Unbekannten mit Graffiti beschmiert. Der Hintergrund der Tat ist noch nicht klar.

J-Lo steht jetzt in einer seltsamen Reihe mit US-Präsident Donald Trump und dem kürzlich verurteilten Bill Cosby, denn auch ihr Stern auf dem „Walk of Fame“ wurde verunstaltet. Allerdings ist in ihrem Fall der Hintergrund unklar. Der Stern wurde mit Sprühfarbe bemalt, augenscheinlich handelt es sich um einen Tag, der noch nicht zugeordnet werden konnte. Die Polizei ermittelt derzeit.

Quelle: instagram.com

Vandalismus an der Tagesordnung

Immer wieder werden Sterne auf dem „Walk of Fame“ Ziel aufsehenerregender politischer Anschläge. Insbesondere Trumps Stern musste immer wieder leiden. So hat erst kürzlich der US-Komiker George Lopez eine Flüssigkeit wie Urin darüber ausgeschüttet.

Auf Bill Cosbys Stern haben Unbekannte „Serien-Vergewaltiger“ und „#metoo“ geschrieben – der Entertainer war zuvor wegen sexueller Übergriffe zu drei bis zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. (CI)