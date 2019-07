Jennifer Lopez: Tochter Emme singt und Sohn Max rappt zum Geburtstag

Dienstag, 30. Juli 2019 11:07 Uhr

Am 24. Juli feierte Jennifer Lopez ihren 50. Geburtstag mit ihrer Familie und ihren Freunden. Wer die Videos auf Instagram von ihrer Sause schon gesehen hat der weiß, es war wild, es war laut und es war feucht fröhlich.

Nun veröffentlichte Jennifer Lopez auf ihrem YouTube-Kanal ein Video über ihren Ehrentag und zeigt viele private Einblicke in ihr Leben. So privat haben wir die Sängerin und Schauspielerin noch nie gesehen. Überrascht wurde sie von ihrem Verlobten Alex Rodriguez. Er verband ihr die Augen und führte sie in den Garten.

Dort wartete eine riesige Überraschung für J. Lo, sie hat einen knallroten Ferrari GTS Cabrio bekommen, in dem auf den Fußmatten ihre Initialen eingestickt sind: „Ich hatte noch nie so ein Auto“, ruft Lopez begeistert. Natürlich lässt sie es sich nicht nehmen, direkt ins neue Gefährt einzusteigen und eine Testfahrt zu wagen.

Sie feiert wie in ihren 20ern

Danach gibt es einen Zeitsprung zum Abend, Jennifer hat sich schon in ihr superheißes Glitzeroutfit geworfen und viele fragen sich nun: Altert diese Frau eigentlich gar nicht? Für die Feier hat die Sängerin eine schöne Location mit Open Air Bereich anmieten lassen.

Vor Ort warten schon zahlreiche Freunde, wie z.B. Fat Joe oder DJ Khaled. Nach einer emotionalen Rede von Rodriguez, beginnt das Programm und Tochter Emme hat ihren großen Auftritt. Sie singt ihrer Mama ein Ständchen. Zwillingsbruder Max gibt seine Rap-Künste zum Besten.

Danach heißt es: Die Tanzfläche ist eröffnet und Jennifer Lopez beweist, auch mit ihren nun 50 Jahren kann sie feiern wie mit Anfang 20. Sie kreist wild die Hüften und tanzt, als gäbe es kein Morgen. Wie es ihr nach dieser durchfeierten Nacht wohl am nächsten Tag ging, lässt sich nur vermuten.