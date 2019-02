Jennifer Lopez über ihren neuen Job als Stripperin

Donnerstag, 14. Februar 2019 12:13 Uhr

Jennifer Lopez hatte während der Vorbereitung auf ihren aktuellen Film das Gefühl, zuckersüchtig zu sein. Die 49-jährige Schauspielerin spielt in ‚Hustlers‘ eine Stripperin und gab nun zu, sich während ihrer Diät für den Film ständig nach ihrem Lieblingsessen gesehnt zu haben.

In Vorbereitung auf ihre Rolle verzichtete sie zehn Tage lang komplett auf Kohlenhydrate und Zucker. „Ich bereite mich auf diesen Film namens ‚Hustlers‘ vor und ich muss eine Stripperin spielen“, sagte „J. Lo“ gegenüber Talkmasterin Ellen DeGeneres in deren Show. „Ich trainiere viel, ich versuche, gesund zu bleiben, aber [mein Trainer] sagte so, ‚Lass uns etwas tun, damit sich die Nadel bewegt.'“ Die ‚Jenny From The Block‘-Hitmacherin war anfangs allerdings unsicher, ob sie wirklich auf die Nährstoffe verzichten sollte.

„Ich dachte so, ‚Komplett? Nur kalten Truthahn?'“, witzelte sie weiter.

Weniger aufgeschwemmt

Am Ende stellte sich die Latina allerdings der Herausforderung und beendete ihre Diät am 31. Januar, obwohl es eine harte Erfahrung gewesen sei. Lopez, die mit Alex Rodriguez zusammen ist, erklärte: „Du fühlst dich, als seist du in einer alternativen Realität oder einem anderen Universum, als wärst du süchtig und du denkst die ganze Zeit daran. Wenn du dann wieder Zucker zu dir nimmst, willst du es gar nicht mehr so sehr, es ist etwas, an das du dich ein wenig gewöhnst. Es reduziert Entzündungen und du fühlst dich schlanker und weniger aufgeschwemmt und dann wirst du auch süchtig nach diesem Gefühl.“

Quelle: instagram.com

