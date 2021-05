Jennifer Lopez und Ben Affleck: Gemeinsame Nacht bei ihr in Miami?

24.05.2021 21:30 Uhr

J-Lo(ve) in the Air? Es sieht immer mehr danach aus, als gäbe es tatsächlich ein Liebescomeback zwischen DEM Traumpaar der 2000er. Anscheinend wollen Jennifer Lopez und Ben Affleck das jetzt auch der ganzen Welt zeigen.

Ben Affleck flog an diesem Wochenende offenbar direkt an die Ostküste, um in der Nähe von Jennifer Lopez zu sein, die ein Haus in Südflorida hat. Neuste Schnappschüsse zeigen, dass die beiden anscheinend gerade eine gute Zeit miteinander verbringen. Zuerst war Affleck auf dem Balkon von J Lo’s Mietshaus zu sehen, er wirkte entspannt und locker, rauchte genüsslich eine Zigarette (danach?!).

Luftiges Kleid, Zigarette, zugezogene Vorhänge

J.Lo erschien wenig später ebenfalls auf dem Balkon und wurde später dabei gesichtet, wie sie gut gelaunt Selfies machte. In einem babyblauen, fließenden Kittelkleid sah die Sängerin sensationell, die Träger fielen sanft und sexy über ihre Schultern. Das könnte auch ein schickes Date-Übernachtungs-Outfit sein…

Die zugezogenen weißen Gardinen lassen auch so einige Fragen offen. Außerdem konnte die 51-Jährige ihr Lächeln kaum unterdrücken, als sie die Treppe des Hauses herunterschritt, dicht gefolgt von Ben – der übrigens auch bis über sämtliche Backen strahlte. Na, wenn das nicht nach purem Liebesglück aussieht!

17 Jahre nach Trennung jetzt Bennifer-Reunion?

Die gescheiterte Beziehung des Paares war 2002 ein Schock für die Fans, galten sie doch lange als das absolute Traumpaar. Nun erhitzt eine mögliche Bennifer-Reunion – fast 17 Jahre nach ihrer abgesagten Verlobung – die Gemüter der Fans.

Jennifer bestätigte das Ende ihrer Beziehung mit dem ehemaligen New Yorker Yankee Alex Rodriguez erst vor einem Monat, nachdem das Paar vier Jahre zusammen und zwei Jahre davon verlobt war. Eine Quelle erzählte dem „PEOPLE“-Magazin letzte Woche, dass Jennifer nach LA zurückgekehrt war, um mehr Zeit mit Ben zu verbringen und sich Anfang dieser Woche wieder mit ihm zu treffen.

J Lo und Ben Affleck: Erst mal eine Fernbeziehung?

„Jennifer war nur ein paar Tage in Los Angeles“, so die Quelle. „Sie verbrachte Zeit mit Ben. Sie sind seit ihrer Montana-Reise jeden Tag in Kontakt geblieben“. Der Insider behauptete weiter, das Paar wolle eine Fernbeziehung anstreben: „Es ist eine schwierige Situation, da sie so weit voneinander entfernt leben, aber beide scheinen entschlossen zu sein, die Dinge zum Laufen zu bringen.“