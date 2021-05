Jennifer Lopez und Ben Affleck: Hatten sie ein Wochenend-Date?

Jennifer Lopez (51, "On the Floor") und Ben Affleck (48, "Good Will Hunting") sollen das Wochenende zusammen verbracht haben. Laut "TMZ" wohnten der US-Superstar und der Oscarpreisträger im Big Sky Resort in Montana, ganz in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks, und fuhren dort auch zusammen herum. Am Sonntag sollen die beiden laut Bericht von Bozeman, Montana, aus nach Los Angeles, Kalifornien, geflogen sein. In einem SUV ging es dann weiter zu ihrem Haus in Bel-Air. Den Sonntag verbrachte J.Lo ganz offiziell mit ihren beiden Kindern, Emme und Max (13), aus der Ehe (2004-2014) mit Latino-Star Marc Anthony (52) sowie mit ihrer eigenen Mutter. Das dokumentierte sie auch auf ihrem Instagram-Kanal. "#Muttertag mit meiner Mami und Kokosnüssen!", lautete ihr Kommentar zu einer Reihe von Fotos, die die vier in einem Restaurant zeigen. Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte um ein Liebescomeback zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez. Die beiden waren Anfang der 2000er zusammengekommen und sogar verlobt.

10.05.2021 21:30 Uhr

Die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen das Wochenende zusammen verbracht haben. Laut US-Medien wohnten sie im selben Resort.

Jennifer Lopez (51, „On the Floor“) und Ben Affleck (48, „Good Will Hunting“) sollen das Wochenende zusammen verbracht haben. Laut „TMZ“ wohnten der US-Superstar und der Oscarpreisträger im Big Sky Resort in Montana, ganz in der Nähe des Yellowstone-Nationalparks, und fuhren dort auch zusammen herum. Am Sonntag sollen die beiden laut Bericht von Bozeman, Montana, aus nach Los Angeles, Kalifornien, geflogen sein. In einem SUV ging es dann weiter zu ihrem Haus in Bel-Air.

Den Sonntag verbrachte J.Lo ganz offiziell mit ihren beiden Kindern, Emme und Max (13), aus der Ehe (2004-2014) mit Latino-Star Marc Anthony (52) sowie mit ihrer eigenen Mutter. Das dokumentierte sie auch auf ihrem Instagram-Kanal. „#Muttertag mit meiner Mami und Kokosnüssen!“, lautete ihr Kommentar zu einer Reihe von Fotos, die die vier in einem Restaurant zeigen.

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte um ein Liebescomeback zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez. Die beiden waren Anfang der 2000er zusammengekommen und sogar verlobt.