Warten auf den passenden Zeitpunkt? Jennifer Lopez und Ben Affleck: Scheidungspapiere längst fertig?

Jennifer Lopez und Ben Affleck noch Arm im Arm im März 2024 in New York. (the/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 14:50 Uhr

Ist das Ende ihrer Ehe nun tatsächlich in Sicht? Die Scheidungspapiere von Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen bereits vorbereitet, aber noch nicht eingereicht sein. Angeblich warten sie noch auf den richtigen Zeitpunkt.

Obwohl sie sich beide noch nicht öffentlich zur mutmaßlichen Trennung geäußert haben, steht einer Scheidung von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) offenbar nichts mehr im Wege. Wie das britische Online-Portal "Daily Mail" berichtet, sollen die Scheidungspapiere des Paares "fertig, aber noch nicht eingereicht" sein. Das behaupten demnach mehrere Insider. Ein letzter Versöhnungsversuch, um ihre Ehe zu retten, sei demnach gescheitert.

Sie warten auf den richtigen Zeitpunkt

"Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat fertig gemacht, aber warten auf den richtigen Zeitpunkt, sie einzureichen", wird eine Quelle, die dem Paar nahestehen soll, zitiert. "Zu diesem Zeitpunkt werden sie ein gemeinsames Statement veröffentlichen, in dem steht, wie groß ihre Liebe immer noch ist und wie sie dafür gekämpft haben, dass es funktioniert, aber es hat nicht geklappt."

Eine andere Quelle wird zudem mit den Worten zitiert: "Ehrlich gesagt konnten sie am Ende keinen Kompromiss finden. Was sie hatten, ist weg und sie müssen das beide akzeptieren."

Das spricht für die Trennung

Jennifer Lopez und Ben Affleck wurden zuletzt im März zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. In der jüngsten Vergangenheit machten mehrere Schlagzeilen die Runde, die eine mögliche Trennung unterstreichen. So soll Affleck an J.Los Geburtstag am 24. Juli den Kaufvertrag für seine neue 20-Millionen-Villa in Los Angeles unterschrieben haben, während sie den Start in ihr neues Lebensjahr ohne ihn feierte. Auch ihren zweiten Hochzeitstag am 16. Juli 2024 sollen sie getrennt verbracht haben.

Die Noch-Eheleute verbrachten bereits den Unabhängigkeitstag am 4. Juli an unterschiedlichen Küsten. Zuvor reiste die Sängerin ohne ihren Gatten nach Europa. Das wohl deutlichste Zeichen für eine Trennung ist den Spekulationen zufolge der Verkauf ihrer gemeinsamen Villa in Beverly Hills.

Ben Affleck und Jennifer Lopez heirateten am 16. Juli 2022 in Las Vegas, nachdem sie 2021 wieder zusammengefunden hatten. Sie waren bereits von 2002 bis 2004 ein Paar.