Nächstes Anzeichen für eine Trennung? Jennifer Lopez und Ben Affleck verbringen Hochzeitstag getrennt

Die Zeichen stehen zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck weiter auf Trennung. (smi/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 09:42 Uhr

Jennifer Lopez fährt Fahrrad in den Hamptons, Ben Affleck arbeitet in Los Angeles. Bennifer verbringen nach dem Unabhängigkeitstag auch ihren zweiten Hochzeitstag getrennt. Ein weiteres Anzeichen für eine Ehekrise?

Ein weiteres Anzeichen, dass es in der Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) kriselt? Ihren zweiten Hochzeitstag am 16. Juli verbrachte das Paar Medienberichten zufolge jedenfalls getrennt. Jennifer Lopez weilt in den Hamptons im US-Bundesstaat New York. Ben Affleck hält sich am anderen Ende der USA in Los Angeles auf.

Bilder zeigen Lopez, wie sie mit dem Fahrrad in den Hamptons unterwegs ist. Außerdem wurde sie in einem Auto abgelichtet, das ihr Manager Benny Medina (66) steuerte. Am Tag zuvor bummelte sie mit Ben Afflecks Tochter Violet (18) durch den Promi-Hotspot nahe New York City. In den sozialen Medien ignorierte Jennifer Lopez den Jahrestag ihrer Eheschließung.

Für Ben Affleck schien sein zweiter Hochzeitstag wiederum ein ganz normaler Arbeitstag zu sein. Bilder zeigen den Schauspieler und Regisseur auf dem Weg in sein Büro in Los Angeles. Er trägt dabei einen seriösen Businessanzug – und immerhin seinen Ehering.

Weitere Zeichen für eine Trennung von Bennifer

Jennifer Lopez und Ben Affleck verbrachten bereits den Unabhängigkeitstag am 4. Juli an unterschiedlichen Küsten. Zuvor reiste die Sängerin ohne ihren Gatten nach Europa. Das wohl deutlichste Zeichen für eine Trennung ist der Verkauf ihrer gemeinsamen Villa in Beverly Hills. Bennifer hatten das Anwesen kürzlich offiziell als zu verkaufen gelistet. Affleck soll schon vorher ausgezogen sein und seine Sachen abgeholt haben, als Lopez in Europa weilte.

Ben Affleck und Jennifer Lopez heirateten am 16. Juli 2022 in Las Vegas. Nach der Eheschließung im kleinen Kreis in einer der typischen Kapellen der Spielerstadt feierten Bennifer im August eine dreitägige Party auf Afflecks Anwesen in Georgia im großen Stil.