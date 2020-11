03.11.2020 17:43 Uhr

Jennifer Lopez verkleidet sich als Alex Rodriguez‘ Ex Madonna

Mit ihrem Halloween- Kostüm hat Jennifer Lopez zuletzt wohl vor allem ihrem Verlobten Alex Rodriguez einen großen Schrecken eingejagt. Die Sängerin verkleidete sich nämlich als Alex' Ex Madonna.

Zur diesjährigen Halloween-Feier hat sich Jennifer Lopez (51) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Granate hat sich für ein Kostüm entschieden, mit dem sie wohl vor allem ihrem Liebsten Alex Rodriguez (45) in Panik versetzt hat. JLo verkleidete sich nämlich als dessen Ex-Loverin Madonna (62)!

Jennifer Lopez ließ keinen Gag aus

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte die Sängerin das Outfit zuletzt auch ihren Followern. Das Kleid, für das sich Jennifer Lopez am 31. Oktober entschieden hat, trug 1984 auch Madonna. Auch in Sachen Accessoires hat sich JLo von Madonnas damaligem Look inspirieren lassen. So trug die „Hustlers“-Darstellerin die selben Ketten inklusive „Boy Toy“-Gürtel. Doch damit nicht genug.

Freche Instagram-Posts

Jennifer Lopez zitierte die Sängerin obendrauf in mehreren Instagram-Posts und so schrieb sie zum Beispiel zu einem Beitrag: „Ich wusste nicht, wie verloren ich war, bis ich dich fand …“ Die Zeile stammt aus Madonnas bekanntem Song „Like A Virgin“. Ganz schön frech, Frau Lopez. Doch die Follower haben die Aktion der 51-Jährigen ordentlich gefeiert.

Das sagen die Follower

„Ich lache mich kaputt. Du siehst viel besser aus als Madonna“, schrieb zum Beispiel ein Fan. Auch Alex Rodriguez scheint die Sache mit Humor genommen zu haben und so postete auch er ein Foto von sich und seiner Liebsten im Halloween-Look. Der 45-Jährige selbst hatte sich wohl als Bruce Springsteen verkleidet.

Affäre endete mit Scheidung

Zwischen Alex Rodriguez und Madonna lief allerdings nie etwas Ernstes. 2008 sollen die beiden eine Affäre gehabt haben und sich immer wieder auf nächtliche Treffen verabredet haben. Alex war derzeit der bestbezahlte Baseballspieler der Welt. Privat lief es danach allerdings nicht mehr ganz so gut, denn seine Frau Cynthia reichte daraufhin die Scheidung ein. Seit 2017 ist er mit Jennifer Lopez liiert. (Cec)

