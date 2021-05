Jennifer Lopez: Wahnsinns-Fotoshooting mit Mama und Tochter

Jennifer Lopez: Wahnsinns-Fotoshooting mit Mama und Tochter

09.05.2021 20:00 Uhr

Was für Bilder! Jennifer Lopez postete jetzt anlässlich des internationalen Muttertages einige Generationen-Fotos, die die Fans umhauen.

Auf einem der zuckersüßen Fotos ist J.Lo mit ihrer Mutter Guadalupe Rodriguez und ihrer 13-jährigen Tochter Emme zu sehen. Der Schnappschuss entstand vergangene Woche während eines Shootings für die neue Make-up-Linie der 51-Jährigen, „JLo Beauty“ und erschien auch auf der Instagram-Seite der Marke.

J.Lo mit Mutter und Tochter

„Drei Generationen, aber ein Glaube – WIR SIND GRENZENLOS (und DU auch!)“, schrieb die Sängerin und Schauspielerin zu dem Foto.

Jennifer Lopez nutzte aber auch ihren persönlichen Account, um eine weitere Aufnahme des Shootings zu teilen, die sie mit „#MamaGlowsBest“ betitelte. Auf dem Foto tragen die drei Ladys Hemden mit weißem Kragen und lächeln sich dabei gegenseitig an. Ein weiteres Bild zeigt das Look a Like- Trio auf unterschiedlichen Höhen. Lopez ‚Sohn und Emmes Zwillingsbruder Max fehlte auf den Fotos, schließlich sollten sich die Schnappschüsse zur Abwechslung mal nur auf die drei Power- Frauen konzentrieren.

Jennifer Lopez widmete Song ihrer Mutter

Jennifer Lopez sang außerdem kürzlich bei Global Citizens „Vax Live: Das Konzert zur Wiedervereinigung der Welt“ den Neil Diamond-Klassiker „Sweet Caroline“ als Hommage an ihre Mutter. Fans kamen aber nicht umhin zu bemerken, dass das Lied auch eine Red Sox-Hymne ist – und dass Lopez ‚Ex, der aus Boston stammende Ben Affleck, unmittelbar nach ihrem Auftritt bei dem Konzert erschien.

Geht da wieder was mit Ben Affleck?

Zahlreichen Medienberichten zu Folge, soll Lopez – die sich gerade von ihrem Verlobten Alex Rodriguez getrennt hat – viel Zeit mit Affleck verbracht haben, seit sie vom Set ihres neuesten Films nach Los Angeles zurückgekehrt ist, um danach mit den Proben für das Konzert zu beginnen.