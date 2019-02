Jennifer Lopez wird 50 und geht auf Geburtstagstour

Mittwoch, 13. Februar 2019 20:13 Uhr

Jennifer Lopez feiert ihren runden Geburtstag mit einer Tour durch die USA. Die ‚On The Floor‘-Hitmacherin erreicht ihren persönlichen Meilenstein am 24. Juli und hat nun eine Sommer-Tour angekündigt, die den Namen ‚It’s My Party Tour‘ tragen soll.

Die Konzerte sollen im Juni und Juli stattfinden, wie die Sängerin während eines Auftritts in der ‚The Ellen DeGeneres Show‘ verriet. Der Moderatorin erklärte sie: „Für diesen Sommer habe ich mich dazu entschlossen, etwas Großes für meinen Geburtstag zu veranstalten, da es ein großer Geburtstag ist. Ich gehe auf eine USA-Tour, sie heißt ‚It’s My Party’… Wir machen nur 25, 28 Shows, so in der Art. Es ist nur eine geringe Anzahl an Shows, aber wir sind den ganzen Juni und Juli unterwegs.“

„Ich fühle mich, als wäre ich 26“

Lopez, die mit Alex Rodriguez zusammen ist, gab auch zu, dass sie ihr Alter nicht spürt. „Es ist verrückt“, berichtete die feurige Latina. „Fühlt sich noch jemand, als sei er erst 16? Ich fühle mich, als wäre ich 26.“ Die ‚Manhattan Queen‘-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony die gemeinsamen Zwillinge Max und Emme großzieht, hat sei ‚A.K.A.‘ aus dem Jahr 2014 kein Album mehr veröffentlicht, brachte allerdings kürzlich den Track ‚Limitless‘ heraus, der Teil des Soundtrack ihres aktuellen Kinofilms ist.

Außerdem sang sie für Bryan Adams Ballade ‚That’s How Strong Our Love Is‘ aus seiner Comeback-Platte ‚Shine a Light‘, die am 1. März erscheint, einige Zeilen ein. Die ‚Dinero‘-Interpretin führte am Sonntag (10. Februar) einen Motown-Tributauftritt bei den Grammy Awards an und wurde dafür von Musiklegene Smokey Robinson angekündigt.

Während der Performance sangen die Künstler gemeinsam mit ‚So Sick‘-Hitmacher Ne-Yo unter anderem ‚Dancing in the Street‘ und ‚Mr. Postman‘. Die genauen Tourdaten der kommenden Sommer-Tour von J. Lo wurden noch nicht bekanntgegeben.