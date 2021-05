Jennifer Love Hewitt erwartet ihr drittes Kind

Jennifer Love Hewitts Familie wird erneut wachsen. (stk/spot)

19.05.2021 08:00 Uhr

Bei Jennifer Love Hewitt ist das dritte Baby auf dem Weg. Die frohe Kunde teilte die Schauspielerin jetzt via Instagram mit.

Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (42, „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“) hat auf Instagram die Baby-Bombe platzen lassen. Auf einem Bild, das sie mit entgeistertem Gesichtsausdruck zeigt, hält die 42-Jährige einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Dazu schrieb der Star: „Oh Baby! Bei uns ist ein weiteres auf dem Weg. Ich bin so begeistert, diese Nachrichten endlich mit euch teilen zu können.“

Für Love Hewitt und ihren Ehemann Brian Hallisay (42) wird es das dritte gemeinsame Kind sein. Ihre Tochter Autumn ist sieben, das Brüderchen Atticus fünf Jahre alt. Welches Geschlecht der weitere Nachwuchs haben wird, gab Love Hewitt in ihrem Post noch nicht bekannt. Sie und ihr heutiger Ehemann lernten sich am Set der gemeinsamen Serie „The Client List“ kennen und lieben, ein Jahr später folgte die Verlobung und kurz darauf die Hochzeit.