20.12.2023

Die 'Ghost Whisperer'-Darstellerin gesteht, dass sie früher von Selbstzweifeln geplagt wurde.

Jennifer Love Hewitt möchte, dass die Fans aufhören, ihr jüngeres Ich zu sexualisieren.

Die US-Schauspielerin kritisiert die Art und Weise, wie sich die Leute auf ihr Aussehen in früheren Jahren fixieren. Damals habe sie gar nicht gewusst, wie sie mit der Aufmerksamkeit umgehen sollte.

In dem Podcast ‚Inside of You‘ enthüllt die 44-Jährige, wie unsicher sie sich einst in ihrem Körper fühlte. „Sie war ein Hingucker. Aber diese 23- und 25-Jährige war nicht in ihrem Körper. Ich fühlte mich beobachtet. Ich hatte das Gefühl, dass ich die ganze Zeit alles für jeden sein musste. Ich wurde als sexy bezeichnet, bevor ich überhaupt wusste, was sexy sein bedeutet. Ich war 17 Jahre alt und stand auf dem Cover der ‚Maxim‘ und ich hatte keine Ahnung, warum“, berichtet Jennifer.

Die ‚Ghost Whisperer‘-Darstellerin findet es unangenehm, wenn Fans sie zwei Jahrzehnte später immer noch als dieselbe Person sehen wollen. „Es ist seltsam für mich, wenn die Leute sagen: ‚Wir wollten, dass du dieses Mädchen bist.‘ Dieses Mädchen war so unsicher und verwirrt und hat ihr Bestes gegeben“, offenbart sie. Mittlerweile fühle sich die brünette Schönheit endlich angekommen. „Ich mag, wer ich bin. Ich fühle mich gut“, betont sie.