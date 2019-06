Jenny Elvers präsentiert ihren neuen 12 Jahre jüngeren Freund

Donnerstag, 13. Juni 2019 11:18 Uhr

Jenny Elvers (47) ist frisch verliebt und jeder darf es sehen. Beim einem Late Night Shopping Event an den Potsdamer Platz Arkaden in Berlin zeigte sich Jenny am Mittwochabend erstmals mit ihrem neuen Freund Simon Lorinser.

Jenny Elvers schmiegt sich strahlend an ihren neuen Partner, sie trägt ein kurzes türkises Fransenkleid und eine nudefarbene Clutch. Simon Lorinser hat sich für den besonderen Tag für beerenfarbenes Samtsakko und Leder-Espadrilles entschieden.

Jenny und die Männer

Freund Simon ist 12 Jahre jünger als Jenny und kann sich durchaus sehen lassen, kein Wunder, denn er ist Männermodel. Für ihn ist der ganze Rummel noch ungewohnt: „Ich bin eigentlich jemand, der nicht so gern im Vordergrund steht, daher ist das etwas ungewohnt, aber man kommt klar damit“, sagte er im Gespräch mit RTL.

Der 1,86 Meter große Simon modelte in der Vergangenheit u.a. für das ‚Managermagazin‘ oder Martin Millers Gin. Auf seinem Instagram-Profil zeigt sich Simon bei seinen diversen Fotoshooting. Verständlich das Jenny bei diesem Hottie schwach wurde.

Der Illustrierten ‚Gala‘ sagte sie: „Ich bin sehr happy. Wir kennen uns schon länger. Ich würde nicht jemanden mitnehmen, den ich erst vorgestern kennengelernt habe.“ Mehr wolle sie nicht dazu sagen.

Seit wann Simon und Jenny zusammen sind, ist nicht bekannt. Seit 2017, seit ihrer Trennung von Steffen von der Beeck war Jenny Single, mit ihm war sie rund vier Jahre zusammen. Davor war sie mit Götz Elbertzhagen liiert, mit dem sie auch zehn Jahre verheiratet war. Zuvor hatte Jenny eine Affäre mit Udo Jürgens, dann mit Heiner Lauterbach, parallel datete das Model Rapper Thomas D. Mit Ex-Big-Brother-Star Alex Jolig hat sie nach einer kurzen Liebelei Sohn Paul (heute 18) bekommen.

