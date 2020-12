15.12.2020 06:19 Uhr

Jenny Elvers: Schwerer Abschied von Hündin Emma

"Ich stell mir vor, Du würdest nur schlafen": Schauspielerin Jenny Elvers trauert um ihren Hund. Prominente Freunde stehen ihr zur Seite.

Jenny Elvers (48, „Wackeljahre“) musste sich kurz vor Weihnachten von ihrem Hund verabschieden. Auf Instagram trauert die Schauspielerin und Moderatorin mit einem Schwarz-Weiß-Foto des Vierbeiners. Dazu schrieb sie: „Ich stell mir vor, Du würdest nur schlafen…kleine Emma.“

Prominente Freunde stehen Jenny Elvers zur Seite: Claudia Effenberg (55) schreibt in den Kommentaren zu dem Post: „Oh Mann, was für eine Zeit. Als ob alles nicht schon schlimm genug ist! Jenny, ich drück Dich einfach mal fest.“ Auch Regina Halmich (44) drückte ihr Mitgefühl aus und erklärte: „Diesen Schmerz, wenn das geliebte Tier geht, verstehen nur Hundehalter.“ Von Riccardo Simonetti (27) hieß es zu dem Post: „Das tut so weh, wenn man sich von seinem Hund verabschieden muss! Mein Beileid.“

(hub/spot)