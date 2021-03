Jenny Elvers Sohn Paul macht bei „Kampf der Realitystars“ mit

Jenny Elvers Sohn Paul macht bei "Kampf der Realitystars" mit

30.03.2021 16:10 Uhr

Paul Elvers soll bei „Kampf der Realitystars“ mitmachen. Für den Sohn von Jenny Elvers und Alex Jolig wäre das die erste Teilnahme an einer Trash-Show.

Eigentlich war Paul Elvers (20) bisher nur als Nachwuchsmodel und Sohn von Schauspielerin Jenny Elvers (48) bekannt. Jetzt möchte sich das tätowierte Muskelpaket wohl einen eigenen Namen machen. Laut der Münchner „Abendzeitung“ soll der Frauenschwarm an der anstehenden TV-Show „Kampf der Realitystars“ teilnehmen.

Party mit Claudia Obert

Offiziell bestätigt wurden die News bisher noch nicht, doch sollte an dem Gerücht wirklich was dran sein, wäre es eine echte Sensation. Für Paul Elvers wäre das nämlich die erste große TV-Show, in der er selber mitmischen würde. Im vergangenen Jahr geriet der 20-Jährige in die Schlagzeilen, als er mit „Big Brother“-Gewinner Cedric Beidinger und Claudia Obert eine wilde Bootstour auf Ibiza unternommen hat.

Der hier soll ebenfalls mit dabei sein

In dem Fitnessfreak steckt also definitiv eine Menge Trash-Potenzial, mit dem er eine große Bereicherung für die RTLZwei-Show wäre. Das Format wird wie auch im vergangenen Jahr in Thailand produziert und im Sommer ausgestrahlt. Die offizielle Teilnehmerliste wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Laut „Bild“-Informationen soll aber neben Pauls auch Prinz Frederic von Anhalts Name drauf stehen.

Das ist Paul Elvers

Paul Elvers wurde 2001 in Hamburg geboren. Durch seine Mutter Jenny Elvers kam er schon früh mit dem Rampenlicht in Berührung und begleitete sie immer wieder zu öffentlichen Veranstaltungen. Bereits als Teenager fing der heute 20-Jährige mit dem Modeln an und lief unter anderem bei der Berlin Fashion Week.

Follower-Schub für seine Karriere als Influencer?

Heute ist Paul Elbers überwiegend als Influencer tätig. Bei Instagram präsentiert er immer wieder seinen durchtrainierten und tätowierten Body. Rund 24.000 Follower folgen dem Hottie derzeit. Sollte er tatsächlich bei „Kampf der Realitystars“ mitmachen, dürfte sich die Anzahl seiner Abonnenten aber wohl bald vervielfachen.