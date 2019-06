Jenny Frankhauser: Alles über die Muskel-Granate an ihrer Seite!

Samstag, 22. Juni 2019 12:39 Uhr

Jenny Frankhauser, bisweilen berühmt als Schwester von Daniela Katzenberger, macht mit ihrem Privatleben erneut Schlagzeilen. Glaubt man ihren aktuellen Postings scheint sie mit Hakan Akbulut eine neue Liebe an ihrer Seite zu haben.

Beide hätten sich via Instagram kennengelernt, nachdem Jenny den Muskelprotz angeschrieben habe, erzählte sie. Jennys Angebot: Als Personal Trainer sollte er an ihre überflüssigen Pfunde ran. Aber offenbar entwickelte sich mehr.

„Es hat schon beim ersten Date gefunkt, ich habe so etwas noch nie zuvor gefühlt“, verriet Frankhauser jetzt der ‚Bild‘-Zeitung. „Mittlerweile sind wir beide völlig verrückt nacheinander.“

Quelle: instagram.com

Wer ist Hakan überhaupt?

Der schöne Niederländer mit türkischen Wurzeln ist 28 Jahre jung, Poser und Influencer mit knapp 30.000 Followern. Er arbeitet als Fitnessmodel und führt den eigenen, flott eingerichteten Imbiss ‚Kwalitaria De Meern‘ in Utrecht, wo er auch wohnt.

Hakan begann mit dem Modeln im Jahr 2009, wurde 2015 zum „Men Universe Turkey“ gekürt und 2017 Erster beim ‚Men Universe Best Body‘. Der Bodybuilder war in diversen regionalen Magazinen zu sehen und hat mit internationalen Fotografen aus Europa, Asien, Amerika und Südamerika zusammengearbeitet.

„Meine Löwin“

Hakan nennt die 26-Jährige in seinen Insta-Storys inzwischen schon „My Lioness“ („meine Löwin“).Jenny hat ihren Freund auch schon ihrer Frau Mutter Iris Klein (52) vorgestellt. Die posaunte auch gleich eine Lobrede auf den neuen Schwiegersohn in spe heraus: „Herzlich willkommen in unserer Familie, lieber Hakan … Du machst unser kleines Mädchen so glücklich, und somit uns auch!“

Auf Facebook hat Hakan seinen Status jedenfalls auf „in einer Beziehung mit Eileen Frankhauser“ gestellt. Da sind die 460km Entfernung zwischen Ludwigshafen und dem niederländischen Utrecht offenbar kein Problem.

Quelle: instagram.com

Was steht als nächstes für das frischgebackene Pärchen an? Die RTL-Dschungelkönigin von 2018 zur ‚Bild‘-Zeitung: „Wir wollen zeitnah zusammen in den Urlaub, unsere Zweisamkeit genießen.“

Wir drücken der sympathischen Jenny jedenfalls den Daumen, dass es diesmal läuft!