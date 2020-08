23.08.2020 20:37 Uhr

Jenny Frankhauser ist wieder mit ihrem Ex zusammen

Aha, also doch! Jenny Frankhauser ist wieder frisch - oder wohl eher aufgewärmt - verliebt und zwar in ihren Ex Steffen.

Die Schwester von Daniela Katzenberger erregte bereits vor einigen Wochen Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken. Instagram-Follower sind bekanntlich die Aufmerksamsten und erkannten sofort, dass da offenbar ein Liebes-Comeback zwischen Jenny und Steffen ansteht.

Fans erkannten es am Hund

Da tauchte plötzlich sein Hund in ihren Insta-Storys auf und ihr neuer (alter) Liebster ergänzte seine Biographie auf Instagram mit einem Schloss, einem schwarzen Herzen und dem Buchstaben „J“. Das kann ja nur eins bedeuten!

Quelle: instagram.com

„Wir sind sehr, sehr glücklich“

Jetzt kam die 27-Jährige, die kürzlich freiwillig das „Promi Big Brother“ -Haus verließ, nicht mehr drum herum, die Gerüchte um eine mögliche Pärchen-Reunion offiziell zu bestätigen. Das tat sie natürlich standesgemäß via Instagram in einer Q&A-Runde. „Ja, also ich sag mal so: manchmal braucht man einfach einen zweiten Anlauf, um zu wissen, dass man zusammengehört“, erzählte sie in die Kamera. Und weiter: „Alles, was ihr darüber wissen müsst ist, dass ich, beziehungsweise wir, sehr, sehr glücklich sind“.

Galerie

Scheiterte die Beziehung an Social Media?

Dabei grinste die ehemalige Dschungelkönigin ganz glücklich in die Kamera. Das sah im letzten Jahr noch ganz anders aus. Im September 2019 wurden die beiden ein Paar im März dieses Jahres war dann Schluss mit der großen Liebe. Kamen den beiden zu dem Zeitpunkt Jennys Instagram-Aktivitäten in die Quere? Steffen äußerte sich damals zum Thema Instagram auf seinem Account so: „Es macht Spaß und ist ein lustiger Zeitvertreib. Mein Leben findet jedoch in der Realität statt. Follower und Likes, alles vergänglich. Ich bin ohne Insta derselbe Mensch wie mit.“

Selfies und Werbung auf Instagram

Jenny selbst präsentiert sich gerne auf der Plattform und gibt ihren Followern täglich Einblicke in ihr Leben. Mitunter sind auf ihrem Account zahlreiche Urlaubsschnappschüsse und Selfies zu finden.

Quelle: instagram.com

Außerdem ist sie auf den Influencer-Werbezug aufgesprungen und wirbt unter anderem für Trainingsklamotten und Lippenstifte.