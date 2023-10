Stars Jenny Frankhauser: Vierter Jahrestag mit ihrem Steffen

Jenny Frankhauser - Berlin, 12.04.2018 - SVEN SIMON BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 10:00 Uhr

Die Influencerin geht seit mittlerweile vier Jahren mit ihrem Partner durchs Leben.

Jenny Frankhauser feiert vier Jahre Beziehung mit ihrem Partner Steffen.

Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Liebster gehen bereits seit dem 6. Oktober 2019 gemeinsam durchs Leben. 2022 krönten sie ihre Liebe mit dem gemeinsamen Sohn Damian (1). Vor kurzem gab die Influencerin süße Nachrichten bekannt: Das Paar erwartet ein weiteres Baby. Mittlerweile spricht Jenny auf Instagram offen über ihre zweite Schwangerschaft.

In ihrem neuesten Post stellt die 31-Jährige jedoch nicht ihren Babybauch in den Vordergrund, sondern ihren Partner Steffen. „Vier Jahre, bald zwei Kinder, zwei Hunde und ein Haus später… liebe ich dich immer noch wie am ersten Tag. Alles Liebe zum Jahrestag“, schrieb Jenny zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie an der Seite ihres Lebensgefährten zeigen.

Dabei verriet die Halbschwester von Daniela Katzenberger auch, dass den beiden dieses Jahr nicht zum Feiern zumute war. „Wir haben es beide vor lauter Erkältung zum ersten Mal vergessen!“, räumte sie ein. Das scheint für das Paar aber nicht weiter schlimm zu sein. Mit Hashtags wie „Liebe meines Lebens“, „du und ich“ und „endlose Liebe“ drückte Jenny aus, wie glücklich sie in ihrer Beziehung ist.