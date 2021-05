Jenny Lange will Ex Andrej Mangold zurück? Sie sucht Wohnung auf Mallorca

05.05.2021 15:59 Uhr

Eigentlich hatten Andrej Mangold und Jenny Lange gemeinsam geplant, eine Immobilie auf Mallorca zu kaufen. Nach der Trennung verfolgen beiden diesen Traum weiter! Steht ein Liebes-Comeback bevor?

Kurz vor ihrer Trennung verkündeten Andrej Mangold und Jenny Lange, dass sie mit einer Immobilie auf Mallorca liebäugeln. Dazu sollte es aber nicht mehr kommen, denn das „Bachelor“-Paar gab im November 2020 die Trennung bekannt.

Überraschende Trennung von Andrej und Jenny

Nach Jenny und Andrejs desaströsen Auftritt im „Sommerhaus der Stars“ kriselte es zwischen dem einstigen Traumpaar und sie gaben ziemlich überraschend ihre Trennung bekannt.

Danach gab es immer wieder Gerüchte, dass die beiden eventuell wieder anbandeln könnten. Und auch Jennys Wohnungssuche in Spanien lässt viel Spielraum für Spekulationen.

Jenny sucht eine Immobilie

Vor wenigen Wochen ist Andrej dann in die Immobilie gezogen, die Jenny und er eigentlich als Liebes-Nest auf Mallorca geplant hatte. „Alle Details, die mit dem Haus zusammenhängen, haben wir vernünftig privat geregelt“, erklärte er kürzlich gegenüber dem Magazin „Closer“.

Es scheint nun so, als wolle auch Jenny den Traum von einer Immobilie auf Mallorca nicht begraben und hat sich allein auf die Suche nach einem geeigneten Plätzchen gemacht.

Liebes-Comeback in Sicht?

Auf Instagram hat Jenny ihre Follower bei der Suche mitgenommen und berichtet: „Schaut euch mal an, wie schön das ist. Die Lage ist unschlagbar, mit Ausblick auf die Kathedrale. Allerdings ist die Terrasse für alle zugänglich und nicht so schön, wie die von gestern.“

Für Jenny scheint es kein Problem zu sein, dass ihr Ex ebenfalls auf Mallorca wohnt, vielleicht auch, weil die beiden sich wieder annähern sollen. Wollen sie ihre Beziehung im sonnigen Palme neu entfachen lassen?

Eine Freundin packt aus

Wenn es nach einer Freundin von Jenny geht, dann will sie ihren Ex wieder zurück. Die Insiderin berichtet: „Eigentlich hatte Jenny komplett mit Andrej abgeschlossen. Doch seit kurzem muss sie wieder pausenlos an ihren Ex denken“, so die Quelle gegenüber der Seite „Promiwood“.

Und weiter: „Jetzt hat sich Jenny in den Kopf gesetzt eine Wohnung auf Mallorca zu nehmen, in der Hoffnung so wieder mit Andrej in Kontakt zu kommen“, so die Insiderin.

Was da wohl dran ist?

(TT)