Jens Büchner: Bleibt seine Urne in der Finca?

Mittwoch, 21. November 2018 22:42 Uhr

Die Fünffach-Mutter und Reality-Darstellerin Daniela Büchner trat am heutigen Mittwochmorgen einem Medienbericht zufolge den wohl schwersten Gang an: Sie holte die Urne mit der Asche des am Samstag verstorbenen Ehemannes Jens Büchner ab.

Das dokumentierte die ‚Bild‘-Zeitung mit entsprechenden Bildern. Dem Bericht zufolge holte die 40-jährige eine Urne „in einer unscheinbaren Papiertüte“ aus einem Krematorium in Manacor ab. Begleitet wurde sie von ihrer ältesten Tochter Joelina Shirin (19), die ihre Mutter auf dem Weg zum Auto liebevoll in den Arm nahm.

Daniela Büchner hatte selbst erst wenige Tage vor dem Tod ihres Mannes von der furchtbaren Diagnose Lungenkrebs erfahren.

Quelle: instagram.com

Angeblich soll die Urne einen würdigen Platz bei der Familie bekommen. „Es war Jens’ Wunsch, bei seiner Familie zu bleiben“, heißt es bei ‚Bild plus‘. Nach spanischem Recht ist dies möglich. Man darf eine Urne aus Spanien nicht selbst mit nach Deutschland nehmen und darf sie dort auch nicht zu Hause aufbewahren. Man muss die Asche überführen und dann beisetzen lassen. In Deutschland herrscht Friedhofszwang.

Bleibt die Familie auf Mallorca?

Eine Beisetzung des Reality-Stars „Goodbye Deutschland“-Quotenkönigs sei nach Informationen von ‚Bild‘ „derzeit nicht geplant“. Am Freitag findet eine kleine „bunte“ Trauerfeier auf Mallorca statt. Angeblich soll Daniela Büchner dann eine Kette tragen, die Jens‘ Asche enthält…

Und auch eine weitere Frage bleibt zunächst unbeantwortet: Ob die Witwe mit ihren Kindern auf Mallorca bleibt? Gina-Lisa Lohfink, die mit der VOX-Auswanderin offenbar in engerem in Kontakt steht, glaubt nicht daran. Gegenüber RTL sagte sie: „Also ich könnte, glaube ich, in dem Haus nicht mehr wohnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nach Deutschland kommt. Was will sie noch da? Alles erinnert sie doch an Jens.“

Ebenfalls unklar ist, ob die VOX weiter mit Daniela und ihrer Familie für die Auswanderer-Serie drehen darf. VOX-Sprecher Niklas Fauteck erklärte dazu gegenüber ‚Bild‘ diplomatisch: „Wenn Danni Büchner es möchte, bleiben wir weiter mit ihr und den Kindern in Kontakt“. (KT)