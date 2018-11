Jens Büchner wollte nicht in die Klinik

Samstag, 24. November 2018 10:42 Uhr

VOX-Auswanderer Jens Büchner hatte sich offenbar geweigert sich mit seiner schweren Krebserkrankung ins Krankenhaus zu begeben. Das enthüllte jetzt ein Freundin der Familie.

Julia Becker (34), laut ‚Bild‘-Zeitung „beste Freundin der Büchners“, stehe Daniela Büchner (40) bei der Bewältigung schwerer Stunde noch immer bei. Becker erzählte dem Blatt über die letzte Begegnung am 30. Oktober, Büchners 49. Geburtstag: „Da haben wir uns unglaublich gestritten, weil er nicht ins Krankenhaus wollte. Wir dachten ja, er hat Magengeschwüre und er hat immer gesagt: ‚Nein, ich muss sterben!‘. Deshalb kam es zum Streit – weil wir ihn unbedingt ins Krankenhaus bringen wollten. Danni hat so viel versucht, aber er wollte nicht. Er ist aus dem Auto ausgestiegen, aus dem Krankenwagen. Das war das letzte Mal, wo wir so anderthalb Stunden zusammen waren.“

„Er hat immer ein bisschen übertrieben“

Diese Reaktion konnte sie sich nicht so recht erklären, „weil Jens in allem, was er gemacht hat, immer ein bisschen übertrieben“ habe. „Aber wir hatten die Diagnose Magengeschwüre. Und jetzt fängt er an, zu sagen, dass er sterben muss. Das war wieder so typisch Jens. (…) Das war, was Jens gesagt hat: Er möchte nicht ins Krankenhaus, weil er weiß, das er da nicht mehr rauskommt … er hatte mit allem recht.“

Daniela Büchner lenke sich mit etwas Hausarbeit in der Finca ab, verriet Becker ferner und machte Andeutungen zur Zukunft der Familie: „Danni muss auch irgendwie das weiterführen, was sie hier mit Jens aufgebaut hat.“ Geht es dann mit dem im Frühjahr eröffneten Kaffee der Familie – der Faneteria – weiter?

Julia Becker beschäftigte „Malle-Jens“ 2014 und 2015 auf Mallorca als Verkäufer für Infrarot-Heizungen. So richtig zünden wollte der Vertreter-Job damals aber nicht. (KT)