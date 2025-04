Stars ‚Jenseits jeder Parodie‘: Emily Ratajkowski zeigt sich ‚angewidert‘ vom Blue Origin-Weltraumflug

Emily Ratajkowski - 2024 LACMA Art+Film Gala, Presented By Gucci – Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 09:00 Uhr

Das Model ist alles andere als angetan von dem rein weiblichen Flug ins All.

Emily Ratajkowski hat den Blue Origin-Weltraumflug scharf kritisiert.

Das Model zeigte sich „angewidert“, nachdem das von Amazon-Gründer Jeff Bezos finanzierte Raumfahrtunternehmen eine rein weibliche Crew – darunter seine Verlobte Lauren Sanchez, Popstar Katy Perry und die Journalistin Gayle King – für einen Kurztrip ins All schickte. Es war der erste rein weibliche Raumflug seit Valentina Tereshkovas Solo-Mission im Jahr 1963.

In einem TikTok-Video machte Emily ihrem Ärger Luft und wetterte: „Diese Weltraummission heute Morgen? Das ist apokalyptischer Wahnsinn. Das ist jenseits jeder Parodie. Zu behaupten, man würde sich um Mutter Erde sorgen, und dann in ein Raumschiff zu steigen, das von einer Firma gebaut und finanziert wurde, die den Planeten im Alleingang zerstört?“

Die 33-Jährige ergänzte: „Schaut euch den Zustand der Welt an und überlegt mal, wie viele Ressourcen in diesen Flug gesteckt wurden, nur um diese Frauen ins All zu bringen. Wofür? Was war der Marketing-Gedanke dahinter?“ Emily schimpfte weiter: „Und dann wird das Ganze noch so inszeniert… Ich bin angewidert. Wirklich, ich bin einfach nur angewidert.“

Neben Katy, Gayle und Lauren gehörten auch die Luft- und Raumfahrtingenieurin Aisha Bowe, Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen und Filmproduzentin Kerianne Flynn zur Crew der rund elfminütigen Mission.

Auf der Pressekonferenz nach der Landung reagierte Gayle King auf die Kritik und sagte: „Jeder, der das kritisiert, versteht einfach nicht, was hier wirklich passiert.“ Sie betonte zudem, wie inspirierend die Mission für junge Frauen weltweit sei.

Auch Lauren Sanchez äußerte sich gegenüber den Kritikern und hob die Arbeit der Mitarbeitenden von Blue Origin hervor: „Ich würde diese Leute gern zu Blue Origin einladen, damit sie die Tausenden von Mitarbeitenden sehen können, die nicht nur hier arbeiten, sondern ihr Herzblut in dieses Gefährt stecken.“