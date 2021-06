Jensen Ackles dreht „Supernatural“-Spin-Off

25.06.2021 21:00 Uhr

Nur wenige Monate nach dem Ende von "Supernatural" arbeitet Jensen Ackles jetzt an einem Prequel-Spin-Off zu der beliebten TV-Show.

„Supernatural“-Fans überall auf der Welt drehen durch. Nur wenige Monate nach dem Ende ihrer Lieblingsshow ist ein Spin-Off der Serie in Planung. Mehr noch!

Nicht irgendwelche geldgierigen Produzenten, die mit dem Original nichts zu tun hatten, drehen die neue Sendung, sondern der ehemalige Hauptdarsteller Jensen Ackles (43) selbst.

Zusammen mit seiner langjährigen Ehefrau Danneel Ackles (42), arbeitet Jensen Ackles derzeit als Executive Producer an einer Prequel-Serie zu „Supernatural“. Diese soll „The Winchesters“ heißen.

Die neue Serie wird erneut beim US-Sender „The CW“ laufen. Die Drehbücher schreibt der ehemaligen Co-Executive Producer Robbie Thompson.

„Deadline“ weiß bereits um was es in der Serie gehen soll:

„Vor Sam und Dean, gab es John und Mary. Erzählt aus der Perspektive des Erzählers Dean Winchester (Ackles), ist The Winchesters die epische, unerzählte Liebesgeschichte, wie John Mary kennenlernte und wie sie alles aufs Spiel setzten, um nicht nur ihre Liebe, sondern die ganze Welt zu retten.“

Im Original wurden die Eltern von „The Walking Dead“-Star Jeffrey Dean Morgan (55) und Samantha Smith (51) gespielt.

Wie die Fans jetzt wissen, hatte Jensen Ackles nie wirklich vor das Kapitel „Dean Winchester“ hinter sich zu lassen. In einem Statement schrieb er:

„Nachdem Supernatural nach der 15. Staffel endete, wussten wir, dass es nicht vorbei war. Denn wie wir in der Serie sagen, ’nichts endet jemals wirklich, oder?‘ Als Danneel und ich Chaos Machine Productions gründeten, wussten wir, dass die erste Geschichte, die wir erzählen wollten, die Geschichte von John und Mary Winchester war, oder besser gesagt, die Supernatural-Ursprungsgeschichte. Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Charakter, Dean, mehr über die Beziehung seiner Eltern wissen wollte und wie es dazu kam. Ich liebe also den Gedanken, ihn auf diese Reise mitzunehmen.“

Und was ist mit dem zweiten Hauptdarsteller Jared Padelecki (38. Ist er ebenfalls mit von der Partie? Nein und es kommt noch dicker. Wie der Rest der Welt erfuhr er von dem Spin-Off über Online-Berichte.

Der Schauspieler retweetete Jensens Tweet über die Neuigkeiten und schrieb dazu: „Kumpel. Ich freue mich für dich. Ich wünschte nur, ich hätte auf eine andere Weise als über Twitter davon erfahren. Ich bin aufgeregt, es zu sehen, aber auch deprimiert, dass Sam Winchester überhaupt nicht involviert ist.“

Sein Missmut ist mehr als Verständlich. Schließen standen die Männer für 15 Jahre gemeinsam vor der Kamera. Wirklich Grund zur Eifersucht hat Jared Padelecki aber nicht. Seine neue Serie „Walker, Texas Ranger“ legte im Januar einen Traumstart bei „The CW“ hin. Keine andere Sendung auf dem Sender hatten in laut „Entertainment Weekly“ in den letzten fünf Jahren bessere Einschaltquoten.

