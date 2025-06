Stars Jeremy Allen White war ’sehr tolerant‘ gegenüber Bruce Springsteen am Set von ‚Deliver Me From Nowhere‘

20.06.2025

Der Schauspieler hatte nichts gegen die Besuche des legendären Rockstars am Set von 'Deliver Me From Nowhere'.

Jeremy Allen White, bekannt aus ‚The Bear‘, zeigte sich laut Bruce Springsteen äußerst geduldig und respektvoll gegenüber dem Musiker, während dieser das Set des kommenden Biopics ‚Deliver Me From Nowhere‘ besuchte. White, 34, spielt in dem Film den legendären Rockmusiker, und obwohl Springsteen am Dreh beteiligt war, bemühte er sich, den Schauspielprozess nicht zu stören. Springsteen, 75, sagte dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Jeremy Allen White war sehr, sehr tolerant mir gegenüber an den Tagen, an denen ich am Set war. Ich sagte zu ihm: ‚Wenn ich irgendwie im Weg bin, wirf mir einfach einen Blick zu – und ich mach mich auf den Heimweg.‘ Aber an den Tagen, an denen ich da war, war er wunderbar geduldig mit mir. Es hat einfach Spaß gemacht.“

Der Film behandelt laut Springsteen „einige der schmerzhaftesten Tage“ seines Lebens – persönliche Kapitel, die ihn dazu veranlassten, dem Set an bestimmten Tagen fernzubleiben. Er erklärte: „Es ist schon eine seltsame Situation, denn der Film dreht sich in gewisser Weise um die schmerzhaftesten Phasen meines Lebens. Wenn eine Szene anstand, die besonders persönlich war, wollte ich den Schauspielern die völlige Freiheit lassen. Ich wollte ihnen nicht im Weg stehen – also bin ich einfach zu Hause geblieben.“ Trotz seiner jahrzehntelangen Karriere zählt Bruce Springsteen, einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten, sich selbst zu denjenigen, die noch immer mit Lampenfieber kämpfen. Gegenüber dem ‚Guardian‘ sagte er: „Man arbeitet an einem Album in einer hermetisch abgeriegelten Umgebung. Und einer der beängstigendsten Momente ist, es jemand anderem vorzuspielen. Du hörst es dann durch deren Ohren – und erkennst auf einmal all seine Schwächen und Stärken.“