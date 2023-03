Jeremy Clarkson bestreitet, dass er als Moderator der britischen Ausgabe von "Wer wird Millionär" gefeuert wurde. Auf Twitter postet er ein klares Dementi.

Skandal-Moderator Jeremy Clarkson (62) hat auf Twitter klar dementiert, dass er als Host der britischen "Wer wird Millionär?"-Ausgabe gefeuert wurde. "So viele freundliche Nachrichten zu den heutigen Berichten", schreibt er. "Aber entspannt euch. Lisa und ich haben uns nicht getrennt, und ich bin nicht als Moderator von 'Wer wird Millionär' abgesägt worden."

So many kind messages about today’s reports. But relax. Lisa and I have not split up and I have not been sacked as host of Who Wants To Be A Millionaire.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) March 1, 2023