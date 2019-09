Jeremy Meeks: Hat der heiße Knasti ’ne Neue?

Jeremy Meeks scheint nun ganz offiziell nicht mehr mit seiner Flamme und Milliardärs-Erbin Chloe Green zusammen zu sein…oder warum sonst sollte er mit einer hübschen Unbekannten unterwegs sein?

Der ehemalige Knacki, der mit einem sogenannten Mugshot-Foto berühmt wurde, weil er zu den heißesten Gefängnisinsassen aller Zeiten gehört, wurde am vergangenen Freitag dabei gesehen, wie er aus seinem Auto stieg. Auf der Beifahrerseite verließ ebenfalls jemand den Wagen und zwar eine attraktive, junge Frau. Die dürfte einigen vielleicht ein wenig bekannt vorkommen.

Es handelt sich um Erica Peeples , Schauspielerin und bekannt für Rollen in ‚“True to the Game“ und „Law and Order“ . Außerdem ist sie auch als DJane und Produzentin tätig.

Quelle: instagram.com

Eigentlich ist er doch verlobt, oder?

Zweieinhalb Stunden verbrachten Jeremy Meeks und Erica Peeples in einem Restaurant, bevor sie sich ganz öffentlich beim Verlassen des Gebäudes zeigten.

Erst letzten Sonntag hatte Jeremy aber laut der Website „TMZ“ behauptet, dass er immer noch mit Chloe zusammen sei. Sie ist auch die Mutter eines seiner Kinder. Immerhin sind die beiden eigentlich auch verlobt… Mitte August machten erste Trennungsberichte die Runde.

Aber das scheint Geschichte zu sein, denn was Chloe betrifft, scheint auch sie weitergezogen zu sein. Paparazzi sichteten sie im letzten Monat auf einer Yacht, eng aneinander gekuschelt an den Kapitän.