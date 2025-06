Stars Jeremy Renner: Auf diese Weise hat er den Schneepflug-Unfall überstanden

Jeremy Renner - Red Sea International Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 09:00 Uhr

Der 54-jährige Schauspieler hätte bei dem schrecklichen Vorfall fast sein Leben gelassen.

Jeremy Renner fühlte sich bei seinem Schneepflug-Unfall, als würde er gleichzeitig „brennen, einen Stromschlag bekommen und schmelzen“.

Der 54-jährige Schauspieler brach sich insgesamt 38 Knochen und erlitt eine kollabierte Lunge und einen Riss in seiner Leber, als er im Januar 2023 von seinem Schneepflug überfahren wurde. Seine Erfahrungen hat Renner in einem neuen Buch niedergeschrieben. Darin erklärt er ebenfalls, dass er einfach nur „atmen“ musste, um die schockierende Erfahrung zu überstehen. In der britischen TV-Sendung ‚The One Show‘ sagte Renner: „Was ist die Alternative in dieser Situation, wenn deine Nerven brennen, einen Stromschlag bekommen, schmelzen und ertrinken, alles auf einmal, es war verwirrend. Das einzige, was ich nicht tat, war atmen, Schmerz ist einfach Schmerz im Prinzip, also musste ich atmen, damit ich nicht in Ohnmacht falle, meine Organe versagen und ich sterbe. Deshalb heißt das Buch ‚Mein nächster Atemzug‘, es ist der Kampf auszuatmen, dann einzuatmen.“

Der Marvel-Star ist der Älteste von sieben Geschwistern und besuchte mit seiner Mutter Schwangerschaftskurse, an deren Atemübungen er sich in dem Schock-Moment erinnerte. „Nicht viele zwölfjährige Jungs haben diese Möglichkeit, aber ironischerweise war es wahrscheinlich das, was mir das Selbstbewusstsein gab, zu verstehen, dass man Schmerz mit Atmen mildern kann“, erklärte Renner weiter.