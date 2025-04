Stars Jeremy Renner plauderte im Delirium nach Schneepflug-Unfall mit ‚imaginärem‘ Jamie Foxx

Bang Showbiz | 29.04.2025, 18:01 Uhr

Jeremy Renner unterhielt sich nach seinem fast tödlichen Unfall mit einem Schneepflug mit einem imaginären Jamie Foxx.

Der 54-jährige Star hätte fast an die Türe des Todes geklopft, nachdem das Fahrzeug ihn im Januar 2023 überrollt hatte, als Jeremy versuchte, seinen Neffen Alex davor zu retten, seinerseits von dem Pflug zerquetscht zu werden.

Und während er eine „Kombination aus Opioiden gegen Schmerzen und Benzos für den Schlaf“ nahm, plauderte er mit Vorhängen in seinem Schlafzimmer. Als diese nicht reagierten, bildete der Star sich ein, stattdessen mit dem ‚Back in Action‘-Darsteller zu sprechen. In seinem neuen Buch ‚My Next Breath: A Memoir‘ schrieb Jeremy: „Als die Vorhänge nicht reagierten, tat es Jamie Foxx. Er war ziemlich oft in meinem Zimmer (das war er nicht). Wir sprachen über dies und das (ich sprach, er sagte nicht viel, weil er nicht wirklich da war); wir sind zusammen Schneemobil gefahren (das haben wir nicht getan – zum einen gibt es in Südkalifornien keinen Schnee).“

Der ‚Avengers‘-Darsteller, der sich 38 Knochen in seinem Körper brach, erzählte von den Details seines Krankenhausaufenthalts sowie davon, wie er in sein Haus in Los Angeles geflogen wurde. Dort auf seinem Anwesen, wo er die intravenöse Schmerzbehandlung gegen Tabletten eintauschte, fingen dann auch die Visionen an. Jeremy sprach darüber, dass jeder, der zum Zeitpunkt seiner Halluzination bei ihm war, sagte, dass sie „diese Medikamente zurückschrauben sollten“, um ihn nicht zu verlieren: „Meine Mutter oder [Schwester] Kym oder wer auch immer zu der Zeit bei mir war, hörte mich vor mich hin plappern und dachte: ‚Jeremy ist gerade auf einem Trip.‘ Irgendwann schlief ich ein und jemand sagte: ‚Vielleicht sollten wir diese Medikamente zurückschrauben – wir wollen ihn nicht verlieren.‘ Ich hasste es, wie ich mich mit diesen Medikamenten fühlte. Jetzt, wo ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wollte ich einfach nur wieder in ein Gefühl der Normalität zurückkehren, in eine Normalität, in der ich nicht mit Vorhängen oder einem abwesenden Jamie Foxx plaudern musste.“