02.02.2021 12:54 Uhr

Jerome Boateng beendet Beziehung zu Kasia und das sagt sie dazu…

Seit rund einem Jahr war Jerome Boateng mit dem ehemaligen GNTM-Model Kasia Lenhardt zusammen. Jetzt ist alles aus und vorbei, wie der Fußballer selbst via Instagram bekannt gab.

Vor einem Jahr machten Jerome Boateng und Kasia Lenhardt ihre Liebe via Instagram offiziell. Seitdem gab es immer mal wieder gemeinsame Fotos und Liebesschwüre. Diese Liebe ist jetzt jedoch vorbei.

Er hat die Beziehung beendet

Auf Instagram gab der Kicker das Liebes-Aus zu seiner Kasia bekannt und schrieb in einem langen Text: „Wie aus den Medien bekannt ist, habe ich die Beziehung mit Kasia Lenhardt beendet.“

Und weiter: „Wir werden ab sofort getrennte Wege gehen. Das ist bedauerlich, für meine Familie und für mich ist es aber das einzig richtige. Ich musste diesen Strich machen und einen Schlussstrich ziehen.“

Er entschuldig sich gleichzeitig

Was genau vorgefallen ist, gibt er nicht preis, erklärt aber: „Ich entschuldige mich bei allen, die ich verletzt habe.“ Damit meint er seine Ex-Freundin und die Kinder.

Er fährt fort: „Besonders bei meiner Ex-Freundin Rebecca und unseren Kindern. Ich bin selbst auch enttäuscht von mir. Ein Mann muss Verantwortung übernehmen um im Sinne seiner Familie handeln und das tue ich jetzt.“

Streit mit der Ex

Mit Rebecca Silvera war Boateng zuvor zusammen. Zwischen ihr und Kasia gab es in den letzten Monaten einen öffentlichen Streit via Instagram, mit vielen Anschuldigen. Rebecca warf Kasia vor, Schuld an deren Liebes-Aus gewesen zu sein.

Ob es jetzt ein Liebes-Comeback von Rebecca und Jerome gibt? Auf jeden Fall schrieb er auf Instagram weiter: „Ein Mann muss Verantwortung übernehmen und im Sinne seiner Familie handeln und das tue ich jetzt!“

Das sagt die Ex

Von Jeromes öffentlichen Geständnis bekam auch Kasia Wind und die scheint eine ganz andere Sicht der Dinge zu haben. Sie repostete die Story und schrieb dazu:

„Die Beziehung habe ich beendet, aufgrund all deiner Lügen und dauernden Untreue, aber gut, das passt ja wieder ins Bild. Alles Gute!“ Es scheint, als sei das letzte Wort in diesem Streit noch nicht gesprochen…