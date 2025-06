Stars Jesse McCartney ist Vater geworden – früher als geplant

Jesse McCartney baby Archer - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 18:00 Uhr

Jesse McCartney ist Vater geworden – zwei Monate früher als erwartet.

Der 38-jährige Sänger und Schauspieler wurde in der Seifenoper ‚All My Children‘ in der Rolle des JR Chandler berühmt, bevor er sich der Boyband Dream Street anschloss. Jetzt haben er und seine Frau Katie Peterson am frühen Morgen des 7. Mai ihren Sohn Archer James McCartney begrüßt. Allerdings kam er einige Wochen zu früh; der Kleine sollte eigentlich erst am 8. August geboren werden.

In einem gemeinsamen Post auf Instagram am 17. Juni verkündete das Paar neben einer Reihe von Bildern von Baby Archer: „Archer James McCartney wurde am 7. Mai 2025 zum Mittelpunkt. Unser süßer Archie konnte es kaum erwarten, uns kennenzulernen und kam etwas früher als erwartet an. Wir sind so verliebt in ihn. Er liebt es, wenn Mama ihm ein Buch vorliest und wenn Papa ihn in den Schlaf singt.“ Das Paar freut sich darauf, seinen Sohn bald mit nach Hause nehmen zu dürfen, wo die „große Schwester“ – Hündin Bailey – auf ihn warte, die aktuell mit einer Babydecke schlafe.

Das Paar gab am Valentinstag bekannt, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwarte. Jesse und Katie gaben sich im Oktober 2021 das Ja-Wort, nach fast einem Jahrzehnt Beziehung. Auf die Frage, was sie an Jesse toll findet, schwärmte Katie zuvor gegenüber ‚PEOPLE‘: „Für jemanden, der so beschäftigt und immer unterwegs ist, hat er einfach diese großzügige Art, mich zu priorisieren. Wir bringen uns gegenseitig zum Lachen. Ich fühle mich am wohlsten, ich selbst zu sein, wenn ich mit ihm zusammen bin. Ich denke, das ist wirklich der wahre Hinweis darauf, dass du deine Person gefunden hast.“ Jesse erzählte zuvor von seinen Plänen, inmitten eines musikalischen Comebacks eine Familie zu gründen. Auf die Frage, ob er und seine Frau über Kinder nachgedacht hätten, sagte er gegenüber ‚Just Jared‘: „Ja, wir reden viel darüber. Und ich denke, das ist in naher Zukunft definitiv zu erwarten.“