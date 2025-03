Stars Jessica Alba: Insider dementiert ihre angebliche Romanze mit Alex Edelman

Jessica Alba - March 2025 - Vanity Fair Oscar Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2025, 14:00 Uhr

Jessica Alba soll nach ihrer Trennung von Cash Warren nicht mit Alex Edelman ausgehen.

Die 43-jährige Schauspielerin hatte im Januar nach 17 gemeinsamen Jahren ihre Ehe mit dem 46-jährigen Cash beendet, doch obwohl sie am Sonntag (2. März) bei der Oscar-Party von Vanity Fair mit dem Komiker Alex (35) gesichtet wurde, bestehen Insider jetzt darauf, dass zwischen den beiden Stars nichts laufe.

Ein Insider erklärte in einem Gespräch mit ‚E! News‘: „Sie sind nicht zusammen!“ Alba und der Prominente seien getrennte Wege gegangen, nachdem sie sich am Ende der Veranstaltung auf dem Weg zu ihren Autos trafen und Alex der Darstellerin seine Jacke anbot. Der Wissende sagte: „Sie trafen sich am Ende des Abends auf dem Weg zu ihren Autos und er bot ihr seine Jacke an, da ihr kalt war, bevor sie getrennte Wege gingen.“ Ein weiterer Insider behauptete, dass die ‚Honey‘-Prominente, die mit Cash die Kinder Honor (16), Haven (13) und Hayes (7) hat, lediglich „eine Freundin eines Kumpels“ von Alex sei. In dem Scheidungsantrag der Schauspielerin, der im Februar eingereicht wurde, seien unüberbrückbare Differenzen als Grund für die Trennung angegeben worden.