Ehe-Aus nach 17 Jahren Jessica Alba macht Scheidung von Cash Warren offiziell

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Jessica Alba mit ihrem Noch-Ehemann Cash Warren im Jahr 2023. (tj/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 15:15 Uhr

Mitte Januar verkündete US-Schauspielerin Jessica Alba das Ende ihrer Beziehung mit ihrem langjährigen Ehemann Cash Warren. Berichten zufolge reichte sie nun auch offiziell die Scheidung ein.

Fast zwei Jahrzehnte lang galten die US-Schauspielerin Jessica Alba (43, "Trigger Warning") und der Filmproduzent Cash Warren (46) als unzertrennliches Traumpaar, nun kommt die Liebesgeschichte der beiden Hollywood-Promis überraschend zu einem Ende. Wie das Magazin "People" berichtet, reichte Alba am 7. Februar bei einem Gericht in Los Angeles offiziell ihre Scheidungspapiere ein.

Video News

Trennung in "Liebe, Freundlichkeit und Respekt"

Nachdem Anfang des Jahres Trennungsgerüchte in Umlauf gekommen waren, veröffentlichte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Kanal Mitte Januar ein kurzes Statement, in dem sie das Beziehungs-Aus mit ihrem Ehemann Cash in gewählten Worten bestätigte.

"Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation, sowohl als Individuum als auch in der Partnerschaft mit Cash", schrieb sie dort. Und fügte hinzu: "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen."

Die Schauspielerin beteuerte zudem, mit Cash weiterhin in "Liebe, Freundlichkeit und Respekt" umgehen zu wollen, auch nach der anstehenden Trennung würden sie mit ihren Kindern "für immer eine Familie bleiben".

Wie es in dem Bericht von "People" weiter heißt, berief sich Jessica Alba bei der Beantragung der Scheidung auf "unüberbrückbare Differenzen" und gab als Trennungsdatum den 27. Dezember 2024 an. Für die drei gemeinsamen Kinder Honor (16), Haven (13) und Hayes (7) habe sie das gemeinsame Sorgerecht beantragt.