Jessica Alba: So bringt sie sich den Abend in Stimmung

Während sich Schauspielerin Jessica Alba (38) fertig macht zum Ausgehen, pflegt sie ein besonderes Ritual. Sofern die Die ‚Sin City‘-Darstellerin genügend Zeit hat, gönnt sie sich eine Massage und ein wenig Ruhe, danach schmeißt sie ihre Lieblingsplatte an.

„Es ist wichtig, dass man gute Musik hört, um den richtigen Ton für den Abend zu finden.“, verrät die 38-jährige im Interview mit dem US-Magazin ‚People‘.

Quelle: instagram.com

Doppelseitiges Klebeband mal anders

Die dreifache Mutter hat außerdem einige Tipps parat, wenn es darum geht, Outfitpannen zu vermeiden. „Ich mache immer doppelseitiges Klebeband an meine Fußsohlen, damit ich nicht ausrutsche und meine Füße nicht aus den Schuhen gleiten.”, verrät die Ehefrau von Cash Warren (40). Auch um nach einem langen Abend in High Heels den Schmerz zu lindern weiß die Unternehmerin einen tollen Tipp. bereits vor der Party beträufelt die ‚Dark Angel‘-Darstellerin ihre Füße und Knie mit CBD-Öl.

„Zu guter Letzt wende ich ‚Lord Jones High CBD Formula Body Lotion‘ an, besonders an meinen Füßen und meinen Knien, wenn ich weiß, dass ich den ganzen Abend auf hohen Absätzen laufen werde.“ Wasserfestes Makeup ist für den Hollywood-Star im übrigen besonders wichtig. „Ich versuche meist einfach, den Abend zu überstehen, ohne feuchte Augen zu bekommen. Ich habe sensible Augen und das Blitzlichtgewitter lässt sie tränen.“, erklärt die ‚Fantastic Four‚-Schauspielerin.