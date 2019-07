Jessica Alba twittert rassistische und homophobe Nachrichten

Dienstag, 30. Juli 2019 13:52 Uhr

Jessica Albas Twitter-Account wurde gehackt. Die 38-Jährige ist bereits seit einigen Jahren in den sozialen Netzwerken aktiv. Dort postet sie vor allem immer wieder niedliche Schnappschüsse von ihren drei Kindern oder Werbung für ihr eigenes Unternehmen ‚The Honest Company‘.

Am Sonntagmorgen (28. Juli) fanden ihre Follower jedoch völlig neue Inhalten auf ihrem Account: Dort wurden in ihrem Namen zahlreiche rassistische und homophobe Tweets veröffentlicht. Schuld daran war ein Hacker. Als am vergangenen Wochenende plötzlich mehrere Hass-Tweets auf Jessica Albas Account zu lesen waren, wussten ihre Fans sofort, dass ihr Idol diese nicht verfasst hatte.

Tweets gelöscht

Trotzdem passierte einige Stunden lang nichts, da die ‚Fantastic Four‘-Darstellerin, wie vom Erdboden verschluckt war. Auch die menschenfeindlichen Nachrichten wurden nicht gelöscht. Die dunkelhaarige Schönheit hatte scheinbar den gesamten Morgen keine Ahnung, dass eine andere Person unter ihrem User-Namen beleidigenden Content veröffentlicht hatte.

Mittlerweile sind nun alle Tweets von Jessicas Account verschwunden, auch ihre eigenen waren einige Zeit nicht mehr zu sehen. Nun sind ihre alten Beiträge jedoch wieder da. Bisher hat sie sich zu dem Hacker-Angriff auf ihren Twitter-Account nicht geäußert.