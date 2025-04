Stars Jessica Alba verteidigt die ‚Blue Origin‘-Raumfahrtcrew

Jessica Alba - Chanel - Fall 2025 RTW - Front Row - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2025, 11:00 Uhr

Die 43-jährige Schauspielerin kann nicht verstehen, weshalb der Promi-Flug ins All so viel Kritik hervorruft.

Jessica Alba verteidigt die prominenten Teilnehmer des ‚Blue Origin‘-Fluges ins All.

Die 43-jährige Schauspielerin meldete sich jetzt auf Instagram zu Wort, nachdem die elfminütige Raumfahrtmission, bei der unter anderem auch Katy Perry an Bord war, von vielen Kommentatoren hart verurteilt wurde. Alba teilte einen Post der politischen Strategin Ana Navarro-Cárdenas, die Kritiker dazu aufrief, sich aktuell auf die Probleme zu konzentrieren, die durch die Politik des US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst werden, statt Prominente im Netz zu zerreißen, weil sie ins Weltall fliegen. In ihrem Beitrag schrieb Ana: „Ich habe endlose Kritik an fünf Frauen gesehen, die ihr Weltraumding durchziehen. Ich sehe nicht, wie das unser Leben beeinflusst. Ich würde mir wünschen, dass dieselben Leute dieselbe Energie zeigen und ihren Ärger darauf fokussieren würden, Trumps Machtmissbrauch anzukreiden, der zahllose Leben in den USA und auf der Welt beeinflusst.“ Jessica Alba postete diese Nachricht ebenfalls auf ihrem Account und schrieb nur kurz und knapp dazu: „Das hier.“

Auch die Moderatorin Gayle King war Teil der durchweg weiblichen Besetzung des Fluges. Sie verteidigte ihre Teilnahme vor kurzem gegenüber ‚Extra‘ mit dem Argument, dass „jedes Mal, wenn ein Flug startet, findet man irgendeine Art von Informationen, die für etwas anderes genutzt werden können.“