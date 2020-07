Jessica Alba will „keine Arschlöcher“ großziehen

Jessica Alba und ihr Cash Warren haben drei gemeinsame Kinder. Doch worauf legen die beiden eigentlich bei der Erziehung wert? Darüber haben die beiden jetzt offen geplaudert.

„In einem Punkt sind Jessica und ich uns zu 100 Prozent einig: Wir erziehen unsere Kids nicht zu Arschlöchern“, erzählte der Filmproduzent gegenüber dem „Reaveal“-Magazin.

Quelle: instagram.com

Sie zeigen regelmäßig ihre Kinder

Doch die Schauspielerin scheint auch ein Fan von klaren Regeln zu sein. „Ich schrecke auch nicht davor zurück, Grenzen zu setzen und Routine einzuführen“, fügte die 39-Jährige hinzu. „Wenn sie sich daneben benehmen, lassen wir das nicht durchgehen.“

Welche Konsequenzen Honor (12), Haven (8) und Hayes (2) in so einem Fall zu befürchten haben, hat das Paar allerdings nicht verraten. Jessica und der 41-Jährige sind bereits seit 2008 glücklich verheiratet. Im Gegensatz zu anderen Paaren Hollywoods, zeigen sie ihre Kinder regelmäßig auf Instagram und Co.