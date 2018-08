Jessica Biel auf Tour mit Justin Timberlake und Klein-Silas

Samstag, 25. August 2018 20:19 Uhr

Jessica Biel und Justin Timberlake beweisen jetzt mal wieder, dass sie eine echte Bilderbuch-Ehe führen. Während Justin mit seiner „Man of the Woods“-Tour unterwegs ist, lässt es sich Jessica trotzdem so richtig gut gehen – auch mit der ganzen Familie.

Am Freitag hielt sich der Sänger in den Niederlanden auf, die Teil seines europäischen Tournee-Parts ist. Seine Liebste postete an diesem Tag ein Foto auf Instagram, von sich, Justin und ihrem dreijährigen Sohn Silas. Die drei machten gerade einen entspannten Strandspaziergang. Die Schauspielerin betitelte das Foto mit den Worten: „Sehen wir wie Europäer aus?“ Und weiter: „Denn wir fühlen uns so richtig europäisch! Sommer, bitte hör nie auf. Danke für diese Tour, es war ein unglaubliches Abenteuer“.

Auf dem Familien-Foto wirken die drei total gelassen und bodenständig – in lässigen, strandtauglichen Outfits. Jessica trug ein großes, weißes Shirt, kombiniert mit Jeans-Shorts und Justin und Silas hatten sich im Papa-Sohn-Look für lockere Sweatshirts entschieden.

Spaß im Hotelzimmer

Vor ihrem Besuch in den Niederlanden hatte die 36-Jährige übrigens die Fans auch an ihrem Aufenthalt in Dänemark Anfang dieses Monats teilhaben lassen. Die Schauspielerin postete ein Video von sich und Justin, scheinbar aus ihrem Hotelzimmer in dem europäischen Land. Im Clip zu sehen: Timberlake, der seine Frau an den Knöcheln kopfüber in der Luft hochzieht und sie dann noch einen Handstand präsentiert. „Das ist mein Mann, der mich bei meinem total irrationalen „Cirque du Soleil“-Traum unterstützt. (Cirque du Soleil, wenn du das liest, ruf mich an)“ schrieb sie mit einem Augenzwinkern unter das Video.

Timberlakes Tour führte sie übrigens auch schon nach Paris, in die Stadt der Liebe. Toll, wenn man so einen Mann hat, der auf der ganzen Welt unterwegs ist. Hach… (SV)