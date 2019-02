Jessica Biel immer noch soooooo glücklich (auch unter Wasser)

Freitag, 1. Februar 2019 14:10 Uhr

Jessica Biel ist überglücklich, mit Sänger Justin Timberlake verheiratet zu sein. Die 36-jährige Schauspielerin postete ein altes Unterwasser-Bild von sich und ihrem Liebsten anlässlich seines 38. Geburtstags auf Instagram.

Neben den Schnappschuss schrieb sie: „Seit den Tagen des peinlichen pinkfarbenen Bikinis und des Unterwasser-Fotoshootings hat sich mein Leben mit so viel Freude und Lachen gefüllt, dass ich dich für meine Lachfalten verantwortlich mache.“

Die hübsche Brünette scherzte und schwärmte weiter über ihren Ehemann: „Aber ich würde sie gegen nichts in der Welt eintauschen. Ich trage sie mit Stolz und weiß, dass ich der glücklichste Mensch auf der Welt bin, die Ehre zu haben, deine Witze, deine Worte und deine Stimme an jedem Tag meines Lebens zu hören.“

Quelle: instagram.com

Timberlake performte an seinem Geburtstags im berühmten Madison Square Garden in New York, wo er ein Konzert im Rahmen seiner ‚Man of the Woods Tour‘ nachholte. Die Show war zuvor infolge einer Verletzung seiner Stimmbänder abgesagt und verschoben worden.