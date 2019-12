Jessica Biel spricht nach dem Fremd-Händchenhalten-Skandal

Jessica Biel ist überzeugt, dass Justin Timberlake ihr treu ist. Der 38-jährige Sänger veröffentlichte vor kurzem eine öffentliche Entschuldigung an seine Ehefrau, nachdem er am Set von ‚Palmer‘ händchenhaltend mit seiner Kollegin Alisha Wainwright abgelichtet worden war.

Die 37-jährige Schauspielerin, die mit Timberlake den Sohn Silas großzieht, stellt nun jedoch klar: Sie vertraut ihrem Mann. Ein Insider verriet ‚People‘: „Er ist charmant und offen. Und natürlich hatte er dabei zu viel getrunken, aber Jessica glaubt, dass er sie nicht betrogen hat. Sie wird bei ihm bleiben. Sie werden das verarbeiten. Es war gut, dass er sich entschuldigt hat, aber natürlich ist die richtige Arbeit privat. Hoffentlich war das nur betrunkenes Verhalten.“

Quelle: instagram.com

Tiefe Reue

Der ‚Sexy Back‘-Interpret hatte in den sozialen Netzwerken die Schuld auf sich genommen, seine Familie blamiert zu haben.

Justin schrieb: „Vor einigen Wochen habe ich eine schlechte Entscheidung getroffen – aber lasst mich klar sein – nichts ist passiert zwischen meiner Kollegin und mir. Ich habe in dieser Nacht zu viel getrunken und ich bereue mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen sollen. Das ist nicht das Beispiel, dass ich für meinen Sohn sein will. Ich entschuldige mich bei meiner großartigen Frau und Familie, dass sie so eine peinliche Situation durchmachen müssen. Ich konzentriere mich darauf, der bestmögliche Vater und Ehemann zu sein.“