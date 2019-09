Jessica Chastain kocht gerne Gerichte, die den ganzen Tag dauern

Jessica Chastain hegt eine „Leidenschaft“ fürs Kochen. Die ‚Es Kapitel 2‘-Schauspielerin, die gemeinsam mit Ehemann Gian Luca Passi de Preposulo vergangenes Jahr mithilfe einer Leihmutter eine Tochter bekam, lebt ein „ruhiges“ Leben außerhalb des Rampenlichts, wenn sie nicht arbeitet.

In ihrer Freizeit liest sie gerne und wird in der Küche kreativ, wie sie dem ‚Psychologies‘-Magazin nun verriet: „Ich lebe gerne ein ruhiges Leben. Ich genieße es, zuhause zu bleiben, mich meiner Leidenschaft fürs Kochen zu widmen, die ich von meiner Mutter habe. Ich liebe die Gerichte, die einen ganzen Tag der Zubereitung voraussetzen, wo die Aromen das Haus erfüllen und es sich wie ein Ereignis anfühlt.“

Sie liebt es bodenständig

Weiter erklärt sie: „Ich habe eine Hütte am See, wo ich gerne Zeit verbringe, weil sie friedlich ist und ich liebe es, draußen zu sein. Außerdem verbringe ich viel Zeit damit, zu lesen und generell irgendwie still zu sein.“

Der 42-jährige Star stellte fest, dass seine Arbeit ihn „emotional“ sehr fordert und obwohl Jessica versucht, sich zwischen ihren Projekten Pausen zu gönnen, um sich zu „erholen“, so empfindet sie es dennoch nicht immer als leicht, Angebote auszuschlagen. „Die Arbeit fordert mich emotional“, berichtete sie. „Das Problem ist, dass es immer hart ist, etwas Gutes, das auftaucht, abzulehnen.“

Chastain war in den vergangenen Monaten sehr mit der Arbeit beschäftigt und gab vor kurzem zu, sich darauf zu freuen, endlich ein „perfektes“ Wochenende zuhause zu verbringen.

Dem britischen ‚OK!‘-Magazin sagte sie: „Ich drehe einen weiblichen Spionagefilm in London, fliege also zwischen Großbritannien und den USA hin und her. Ich werde bis frühestens Oktober kein Wochenende frei haben. Aber ich lebe auf dem Land, also werde ich dort das perfekte Wochenende verbringen. Ich gärtnere gerne und gehe gern zum Bauernmarkt. Ich liebe das Kochen. Ich liebe es, all diese Dinge zu tun, die mich mit der Erde verbinden.“