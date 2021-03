Jessica & Nik Schröder verkünden süße Baby-News!

03.03.2021 16:15 Uhr

Das nächste Bachelor-Baby kommt! Jessica und Nik Schröder werden zum ersten Mal Eltern. Beide wurden 2018 durch die Datingformate „Bachelor" und „Bachelorette" bekannt. Die große Liebe haben sie zwar nicht in ihren jeweiligen Staffeln gefunden - aber kurz danach. Und zwar im jeweils anderen!

Schon seit einer Weile wurde von Jessica (26) und Nik Schröders (32) Fans wild spekuliert, ob die beiden tatsächlich Eltern werden. Der Bauch der 26-Jährigen blitze nämlich immer mal wieder in ihren Instagram-Storys auf. Und auch ihr Mann postet versehentlich ein Foto, auf dem ein Ratgeber für werdende Väter zu sehen ist.

Jetzt machen es die beiden endlich offiziell. Nach ihrer Traumhochzeit 2019 krönen die Ex-Kuppelshow-Stars ihre Liebe mit einem Baby. Die frohen News verkünden die zwei stolz auf ihren Instagram-Accounts.

Sie sind überglücklich

„Erst haben wir uns verliebt, dann verlobt, geheiratet und jetzt erwarten wir ein Baby“, schreibt Nik Schröder zu einem süßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss. Darauf zu sehen ist er mit seiner Frau Jessica. Liebevoll legt er seine Hände um ihre runde Babykugel und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Und auch die 26-Jährige teilt die frohe Botschaft über einen Post auf ihrem Instagram-Profil. „Die Schmetterlinge in meinem Bauch haben sich in kleine Füßchen verwandelt“, kommentiert sie das Bild, auf dem sie ein Ultraschall-Foto in den Händen hält. Die beiden können ihr Glück kaum fassen.

Jessica ist bereits im vierten Monat

Auf den Fotos der werdenden Eltern wirkt Jessicas Babybauch schon ziemlich groß. Das hat auch einen guten Grund, denn die 26-Jährige ist bereits im vierten Monat schwanger, wie das Paar in einer offiziellen Pressemeldung mitteilt: „Wir sind super glücklich und freuen uns sehr über die Schwangerschaft. Wir sind aktuell im 4. Monat – und Jessi und dem Baby geht es sehr gut. Endlich wird unsere Familie komplett. Unsere Hunde Cooper & Cookie freuen sich auch.“

Fans und Kollegen gratulieren

Die Fans des Ehepaares sind bei diesen niedlichen News total aus dem Häuschen! Alle freuen sich mit Jessica und Nik und überschütten die zwei mit zahlreichen Glückwünschen. Auch ehemalige Dating-Show-Teilnehmer wie Sebastian Fobe (35) kommentieren den Post. „Gratulation an euch“, freut er sich mit den zukünftigen Eltern. Carina Spack (24) postet eine Reihe von Herz-Emojis. Die Ex-„Der Bachelor„-Blondine ist schon lange mit Jessica und Nik befreundet, zählte auch zu den Gästen auf der Hochzeit der beiden.

Galerie

So begann ihre Liebesgeschichte

Angefangen hat die Liebesgeschichte der Turteltauben übrigens kurz nach Jessicas Teilnahme bei der „Bachelor“-Staffel mit Daniel Völz im Jahr 2018. Nik war ein Jahr zuvor Kandidat bei der „Bachelorette“. Damals wollte er noch das Herz von Jessica Paszka (30) erobern, erreichte aber nur den dritten Platz. Die 30-Jährige ist heute übrigens selbst hochschwanger und zwar von dem zweit platzierten Johannes Haller (32). Dass beide in den Kuppel-Formaten gescheitert sind, brachte sie schlussendlich zusammen. Was für ein schönes Happy End!

(TSK)