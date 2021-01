04.01.2021 20:00 Uhr

Jessica Paszka: Ihr Baby soll auf Ibiza zur Welt kommen

Bald ist es endlich soweit. Jessica Paszka und ihr Verlobter Johannes Haller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt verrät Jessica den geplanten Geburtsort.

Für Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) war 2020 ihr Jahr. Sie fanden wieder zu einander, verliebten sich, verlobten sich und sind bald stolze Eltern ihres ersten gemeinsamen Babys. Jessica hat sogar schon verraten, wo ihr kleines Wunder auf die Welt kommen soll.

Ihr Baby soll nicht in Deutschland zu Welt kommen

Die Geburt ist für jede Familie etwas ganz Besonderes. Für Jessica Paszka steht jetzt schon fest, dass sie ihr Baby nicht in ihrem Heimatland Deutschland zur Welt bringen möchte, sondern in ihrer neuen Wahlheimat Ibiza. „Wir beide sind nächstes Jahr [2021, Anm. d. Red.] auf Ibiza und freuen uns unglaublich, dass unser kleines Wunder auch dort das Licht der Welt erblickt“, verrät Jessica gegenüber der „Bild“-Zeitung. Wird ihr Kind trotzdem die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen oder die spanische?

Ibiza wird ihr neues Zuhause

Ob Jessica und Johannes ihr Kind auch zweisprachig groß ziehen wollen, ist bislang nicht bekannt. Es könnte aber gut sein, dass ihr Baby mit der deutschen und der spanischen Sprache aufwächst, schließlich lebt die dreiköpfige Familie bald auf Ibiza. Johannes ist bereits Anfang des Jahres auf die beliebte Partyinsel ausgewandert. Damals erntete er eine Menge Kritik, weil er sich mitten während des Corona-Lockdowns auf den Weg nach Ibiza machte. Sein Geld verdient er dort übrigens mit dem Verleih von schicken Yachten. Wie gut die Neu-Insulaner allerdings bereits Spanisch sprechen, ist ihr Geheimnis.

Umzugsstress bei Jessica und Johannes

Seit Silvester war es ruhig auf Jessicas Instagram-Profil. Jetzt meldet sich die Bachelorette-Beauty wieder persönlich an ihre Follower. Die 30-Jährige steckt mitten im Umzugsstress. In vier Wochen geht es für Jessica und Johannes ganz nach Ibiza. Obwohl die zwei in ein voll möbliertes Haus ziehen, gibt es noch einiges zu organisieren. Jessica fällt es nämlich sichtlich schwer, sich von ihren geliebten Möbeln zu trennen. Sie überlegt sogar, sie einzulagern, aber wofür? Kommt das Paar etwa doch wieder zurück?

Kommen sie zurück nach Deutschland?

Hat das Paar gar nicht vor, Deutschland für immer den Rücken zu kehren? In Jessicas Instagram-Story hört sich das zumindest so an: „Vorausichtlich bleiben wir länger als ein Jahr auf Ibiza“, erzählt die 30-Jährige ihren Followern. Das hört sich definitiv nicht nach „für immer“ an. Vielleicht ist Jessica die große Distanz zwischen ihr und ihrer Familie in Deutschland doch zu groß? Es bleibt also spannend, wie es mit der kleinen Familie weitergehen wird und vor allem: wo die große Hochzeit stattfinden wird.

(TSK)