03.02.2021 16:37 Uhr

Jessica Paszka ist verzweifelt: “Vielleicht kann mir einer von euch helfen!“

Jessica Paszka erwartet derzeit mit ihrem Verlobten Johannes Haller ihr erstes gemeinsames Baby. Erst in der letzten Woche war die Schönheit zu ihrem Liebsten nach Ibiza ausgewandert, wo sie auch ihr erstes Kind zur Welt bringen möchte.

Die brünette ehemalige Bachelorette ließ ihre Follower über ihren Account auf Instagram in den vergangenen Monaten an ihren neuen Kurven mit schönen Schnappschüssen teilhaben. Auf Fotos zeigte sie immer wieder stolz ihren Babybauch.

“Ich kratze mich gerade so doll!“

Die werdenden Eltern Jessica Paszka und Johannes Haller freuen sich bereits riesig auf die Ankunft ihres kleinen Wonneproppens. Doch nun verriet Paszka auf ihrer Instagram-Story, dass sie gerade nicht nur Grund zur Freude habe.

Sie entdeckte nämlich einen Ausschlag auf ihrem Babybauch, durch den Jessica unter starkem Juckreiz leidet. Ihren Fans verriet die 30-Jährige: “Ich kratze mich gerade so doll. Ich glaube, ich habe einen Ausschlag am Bauch“, so die werdende Mutter.

Sie hat noch keinen Hautarzt

Zudem zeigte die Influencerin ihren Anhängern die roten Stellen, die derzeit auf ihrer Babykugel zu sehen sind und erzählte, dass sie der Ausschlag ziemlich ratlos mache, da sie so etwas noch nie zuvor erlebte. Die Verlobte von Haller erklärte auch, dass sie bisher noch keinen Hautarzt in ihrer neuen Heimat habe und fragte somit ihre Fans, ob sie hilfreiche Ratschläge parat hätten.

“Vielleicht kann mir einer von euch helfen, was ich jetzt tun soll. Einen Hautarzt habe ich auf der Insel hier noch nicht”, so Paszka. Und der Hautausschlag ist dabei nicht die erste Veränderung an ihrem Körper, die während ihrer Schwangerschaft auftauchte.

Jessica sprach zuvor nämlich offen darüber, dass ihr Haare am Bauch wachsen würden, die wahrscheinlich wegen den Schwangerschaftshormonen auftauchten. Bleibt zu hoffen, dass die schwangere Prominente bald das richtige Mittel finden wird, das ihren Ausschlag lindert und verschwinden lässt. (Bang)