Jessica Paszka & Johannes Haller: Darum werden sie vorerst nicht heiraten!

16.03.2021 15:22 Uhr

Jessica Paszka und Johannes Haller erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind und nehmen ihre Follower und Fans mit auf diese spannende Reise. Vor kurzem stellte er ausserdem die Frage aller Fragen.

Die Geschichte von Jessica Paszka und Johannes Haller ist etwas ganz besonderes. Sie nahm 2017 als „Bachelorette“ am gleichnamigen Kuppelformat teil und Haller schaffte es bis in Finale. Damals gab sie ihm aber einen Korb.

Eine besondere Liebes-Geschichte

Drei Jahre später fanden die beiden aber doch zusammen. Nachdem sie immer wieder zusammen gesichtet wurden und die ersten Gerüchte enstanden waren, ließen sie im letzten Jahr die Liebes-Bombe platzen.

Die Baby-News ließen auch nicht lang auf sich warten und jetzt trägt Jessica bereits eine beachtliche Kugel mit sich herum. All zu lang durfte es bei den beiden nicht mehr dauern!

An Weihnachten verlobt

An Weihnachten stellte Johannes dann auch noch die Frage aller Fragen und steckte seiner schönen Freundin einen Ring an den Finger. Das Glück könnte nicht perfekter sein.

Und eigentlich war geplant, dass Paszka und Haller sogar noch vor der Geburt heiraten werden, damit alle den gleichen Namen haben. Doch das fällt jetzt erst einmal ins Wasser, wie die beiden verrieten!

„Thema Heiraten haben wir verlegt“

Und wie sooft in den vergangenen Monaten, ist Corona daran Schuld. In seiner Insta-Story erzählt Haller: „So romantisch eine Hochzeit in der Theorie ist, umso unromantischer ist es, standesamtlich zu heiraten.“ Und weiter: „Heiraten, bevor das Baby zur Welt kommt, das ist nicht nur wegen Corona fast schon aussichtslos – das war Wunschdenken.“

Auch Jessica äußert sich dazu, scheint sich aber mit der Situation abgefunden zu haben: „Das Thema Heiraten haben wir jetzt erstmal verlegt. Wir machen es auf jeden Fall nicht auf die Schnelle einfach vor der Geburt, sondern wir lassen uns damit Zeit und es hat auch keine Eile.“

(TT)