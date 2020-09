07.09.2020 20:20 Uhr

Jessica Paszka & Johannes Haller: Wann endet ihr Versteckspiel endlich?

2017 hat die damalige Bachelorette Jessica Pazka dem Kandidaten Johannes Haller keine Rose und somit den Laufpass gegeben. Doch jetzt sieht man die beiden immer öfter turtelnd auf Ibiza. Was geht da zwischen den beiden Reality-Stars? Ist es Liebe im zweiten Anlauf?

Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) sind derzeit beide auf der beliebten Party-Insel Ibiza. Es wird schon lange gemunkelt, dass die beiden heimlich ein Paar sind. Viele Indizien sprechen ganz klar dafür. Öffentlich geäußert hat sich bis jetzt aber niemand der beiden.

Jessica und Johannes turteln schon länger

Anfang Juni wurden die zwei bereits turtelnd in einem Düsseldorfer Spa gesichtet. Seitdem häufen sich die Spekulationen, ob an der Geschichte nun etwas Wahres dran ist oder nicht. Weder Jessica noch Johannes wollen Stellung zu der wohl meist gestellten Fragen beziehen, ob sie nun ein Paar sind oder nicht. Von einer Beziehung will die frühere Bachelorette aktuell noch nicht sprechen, erklärt jedoch gegenüber RTL: „Zu diesem Zeitpunkt würde ich einfach sagen, ich bin glücklich.“

Quelle: instagram.com

Diese Indizien sprechen für eine mögliche Beziehung

Erst heute posten die beiden in ihren Instagram Storys eine leckere Frühstücksbowl auf der Terrasse des einstigen Bachelor-Kandidaten Johannes und das ist nicht das erste Mal, dass die zwei Turteltauben am selben Ort gemeinsam essen waren. Kürzlich waren beide in einem angesagten Edel-Restaurant auf Ibiza. Natürlich wurde alles via Instagram von Frau Paszka festgehalten. Und als sie den gedeckten Tisch filmte, lag dort Johannes schwarze Moschino-Bauchtasche. Auch er postete ein Video aus dem schicken Restaurant, darauf zu sehen selbstverständlich Jessicas Handtasche.

Quelle: instagram.com

Vergangene Woche waren beide zudem auf einem Boot unterwegs. Auf Jesscias Profil sieht man einen Mann über das Boot huschen, der Johannes zum Verwechseln ähnlich sieht… Dass so etwas eigentlich schon eine Bestätigung für eine mögliche Beziehung ist, wissen die zwei wahrscheinlich selbst. Anscheinend haben Jessica und Johannes aber an diesem öffentlichen Katz und Maus Spiel gefallen gefunden und genießen ihr frisches Glück vorerst lieber noch im Privaten, bevor sie sich der Öffentlichkeit stellen.

Quelle: instagram.com

Bodyshaming bei Jessicas Paszkas neuem Instagram Video

Jessica Paszka polarisiert in letzter Zeit immer häufiger, vor allem auf Instagram gibt die kurvige Blondine ihren Followern täglich neues Futter zum Lästern. Erst kürzlich postete die 30-Jährige ein Video von sich auf einem luxuriösen Boot. Sie trägt einen hautengen sexy geschnittenen Badeanzug, der ihre Kurven bestens zur Geltung bringt. Denkt sie. Viele ihrer Follower nutzen den freizügigen Auftritt für deutliche Kritik unter der Gürtellinie: Die wütenden User beschweren sich über Jessicas schlecht operierten Po, ihre Gewichtszunahme bis hin zu ihrem „schlampigen“ Auftreten. Dass Bodyshaming in der heutigen Zeit überhaupt noch ein so großes Thema ist, ist wirklich beschämend.

Ihr Statement zu den Bodyshaming Vorwürfen

In ihrer Instagram Story bezieht Jesscia Paszka Stellung zu den bösen Kommentaren unter ihrem neustem Video. Sie wird in Zukunft weiterhin alle negativen Kommentare auf ihrem Profil löschen, weil Hass auf ihrer Seite nichts zu suchen hat. Wer ein Problem mit ihrem Auftreten oder Body hat, soll es für sich behalten. Die 30-Jährige fühle sich pudelwohl, auch mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Sie vertritt eine gesunde Einstellung zu dem Thema und lässt sich von solchen boshaften Kommentaren nicht runterziehen. Jeder sollte selbst entscheiden, wie er sich am wohlsten fühlt. Niemand hat das Recht darüber zu urteilen! Und ihrem Johannes scheint Jessica mit Hut und Haaren und allen ihren Kurven ganz ausgezeichnet zu gefallen!

Quelle: instagram.com

Jessica und Johannes haben bereits eine Dating-Vergangenheit

Und vielleicht wird im zweiten Anlauf gut, was im ersten kurz vorm Ziel gescheitert ist. Die beiden haben sich 2017 in der Kuppel-Show „Die Bachelorette“ kennen – und fast auch lieben gelernt: Damals belegte Haller den zweiten Platz, denn Jessica entschied sich auf der Zielgeraden für David Friedrich.

Johannes war über ein Jahr lang in einer On-Off-Beziehung mit Yeliz Koc, doch vor einigen Wochen folgte die endgültige Trennung. Damit heisst es: Bahn frei für Runde zwei mit der Ex-Bachelorette!