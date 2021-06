Jessica Paszka: So krass war die Geburt

Jessica Paszka: So krass war die Geburt

10.06.2021 08:28 Uhr

Infuencerin Jessica Paszka spricht über die Geburt ihrer Tochter Hailey-Su. Leicht war's demnach nicht.

Letzten Monat durften die Influencerin und ihr Verlobter Johannes Haller ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Nun gibt die 31-Jährige preis, wie heftig ihre Wehen waren.

„Ich konnte einfach nicht mehr“

Insgesamt habe die Geburt 36 Stunden gedauert. „Zum Ende hin hatte ich einfach keine Kraft mehr und ich konnte einfach nicht mehr“, gesteht Jessica auf Instagram. „Und dann habe ich gespürt, Hailey kommt, und dann sagte ich nur zu Johannes: ‚Schatz, die Kleine kommt jetzt, aber ich sterbe!'“ Ein Kaiserschnitt kam für die Ex-‚Bachelorette‘ trotzdem nicht infrage.

„Ich hatte eine natürliche Geburt und das war auch immer mein Wunsch. Ich wollte einfach dieses Wunder und das natürlichste dieser Erde zu hundert Prozent spüren“, stellt sie klar.

Nach der Geburt ging der Ärger für Jessica Paszka weiter

Auch auf Schmerztabletten verzichtete die Neu-Mama komplett. Obwohl die Schmerzen „mit absolut gar nichts“ zu vergleichen seien, steht für Jessica Paszka fest: „Ich würde es immer wieder so tun.“ Doch auch nach der Geburt war ihr Leiden noch nicht vorbei: Der Reality-Star litt an Milchstau. „Ich hatte einfach Fieber bekommen vom Milchstau und das hat so weh getan. Ich war drei Tage komplett erledigt“, erzählt Jessica. Im Krankenhaus habe sie schließlich ein Antibiotikum bekommen und mittlerweile gehe es ihr glücklicherweise besser. (Bang)