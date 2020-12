11.12.2020 12:10 Uhr

Jessica Paszka spricht endlich Klartext zu Schwangerschaftsgerüchten

Jessica Paszka veröffentlicht eine klare Ansage. Seit Wochen wird eine mögliche Schwangerschaft der ehemaligen Bachelorette heiß diskutiert. Auch auf Social Media begegnet die 30-Jährige ständig Fragen, ob sie und ihr Freund Johannes Haller ein Baby erwarten.

Nun meldet sich Jessica Paszka auf Instagram zu Wort und bezieht eine klare Stellung zu den Spekulationen. „Ich möchte kurz etwas loswerden, was mir auf der Seele brennt“, erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

Sie will ihre Privatsphäre schützen

„Es gibt Sachen, die ich hier nicht preisgebe. Egal, wie viele Menschen das wollen würden. Ich bin schon immer so gewesen, dass ich nicht jeden Pups teile.“ Sie müsse nun Grenzen setzen, um ihre Privatsphäre zu beschützen.

„Ich möchte selbst entscheiden, wann ich was zu verkünden habe – oder auch nicht. Was ich zeige und was ich nicht zeige“, stellt die TV-Beauty klar. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Jessica erstmals zu den Gerüchten geäußert und dabei ähnliches verlauten lassen.

Fans fordern mehr Privatsphäre

„Spekulationen hin oder her, zum Glück darf ich selber entscheiden, wie ich mit Dingen umgehe und da lasse ich mir auch nicht reinreden!“, so die Influencerin. Das sehen viele ihrer Follower genauso. In den Kommentaren fordern sie, Jessicas Privatsphäre zu akzeptieren. „Was habt ihr alle mit eurem schwanger? Wenn es so ist, dann ist es ihre Sache, wenn sie es nicht sagen will, dann ist es so“, ereifert sich ein Fan des hübschen Reality-Stars.

Dem kann sich ein weiterer User nur anschließend: „Wirklich erschreckend, wie oft die Frage hier gestellt wird, ausgerechnet von Frauen.“ Ihre Bachelor-Freundin Sarah Harrison spricht ihr ebenfalls Mut zu: „Du siehst toll aus.“ (Bang/KT)