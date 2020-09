09.09.2020 18:20 Uhr

Jessica Paszka: Sucht sie jetzt ein Liebesnest für sich und Johannes?

Immer wieder tauchen neue Indizien dafür auf, die belegen sollen dass Jessica Paszka und Johannes Haller ein Paar sind. Derzeit sucht die 30-Jährige nach einem Haus auf Ibiza. Single-Wohnung oder doch vielleicht Liebesnest?

Sind Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) nun ein Paar oder nicht? Diese Frage möchte keiner der zwei so richtig beantworten. Zwar beantworten sie die wohl meist gestellte Frage in Fragerunden auf ihren Instagram-Accounts immer wieder mit verdächtigen Emojis, aber öffentlich geäußert hat sich bis jetzt niemand.

Das ewige Versteckspiel

In letzter Zeit posteten beide immer öfter Instagram-Storys von den selben Locations. Beide urlauben derzeit auf der beliebten Party-Insel Ibiza. Es wird schon lange gemunkelt, dass die beiden heimlich ein Paar sind. Viele Indizien sprechen ganz klar dafür. Trotzdem wollen weder Jessica noch Johannes wollen Stellung zu der wohl meist gestellten Fragen beziehen, ob sie nun ein Paar sind oder nicht. Von einer Beziehung will die frühere Bachelorette aktuell noch nicht sprechen, erklärt jedoch gegenüber RTL: „Zu diesem Zeitpunkt würde ich einfach sagen, ich bin glücklich.“

Insta-Fotos beweisen: Gemeinsam auf Ibiza

Erst letzte Woche posteten die beiden in ihren Instagram Storys eine leckere Frühstücksbowl auf der Terrasse des einstigen Bachelor-Kandidaten Johannes. Und das ist nicht das erste Mal, dass die zwei Turteltauben am selben Ort gemeinsam essen waren. Kürzlich waren beide in einem angesagten Edel-Restaurant auf Ibiza. Natürlich wurde alles via Instagram von Frau Paszka festgehalten. Und als sie den gedeckten Tisch filmte, lag dort Johannes schwarze Moschino-Bauchtasche. Auch er postete ein Video aus dem schicken Restaurant, darauf zu sehen selbstverständlich Jessicas Handtasche.

Liebesnest oder doch Single Haus?

Jetzt wurde bekannt: Die 30-Jährige hat die letzten Tage mehrere Häuser auf Ibiza besichtigt. Selbstverständlich nahm sie ihre Follower via Instagram-Story mit. Sie zeigte jedes der vier Häuser von außen sowie von innen. Alle Häuser waren sehr luxuriös. Sie verfügten alle über einen Pool, einen begehbarem Kleiderschrank und mehreren Zimmern, also eine Menge Platz für Sie und Johannes. Am Ende der Story hat ihr es wohl Haus Nummer vier sehr angetan. Sie spricht davon sich sofort verliebt zu haben. Ob Jessica wirklich vorhat ein Haus für sich und ihren angeblichen Freund zu kaufen, verrät sie leider nicht. Also können wir nur weiter abwarten..

Jessica und Johannes haben bereits eine Dating-Vergangenheit

Und vielleicht wird im zweiten Anlauf gut, was im ersten kurz vorm Ziel gescheitert ist. Die beiden haben sich 2017 in der Kuppel-Show „Die Bachelorette“ kennen – und fast auch lieben gelernt: Damals belegte Haller den zweiten Platz, denn Jessica entschied sich auf der Zielgeraden für David Friedrich. Johannes war über ein Jahr lang in einer On-Off-Beziehung mit Yeliz Koc, doch vor einigen Wochen folgte die endgültige Trennung. Damit heisst es: Bahn frei für Runde zwei mit der Ex-Bachelorette!