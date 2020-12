13.12.2020 21:13 Uhr

Jessica Paszka zeigt ihren riesigen Baby-Bauch

Aha, da haben wir es! Absolut keine Überraschung, aber Jessica Paszka hat nun offiziell verkündet, dass sie ein Baby erwartet

Und das dauert offenbar gar nicht mehr so lange, wenn man sich den riesigen Bauch der 30-Jährigen anguckt.

Natürlich hat die Ex-Bachelorette das Ganze gemeinsam mit dem werdenden Papa Johannes Haller medienwirksam und in Influencer-Manier auf Instagram verkündet – und zwar mit einem Weihnachts-Fummel-Kuschel-Knutsch-Clip unterm frisch geschmückten Bäumchen.

Erst verhüllt, dann sehr figurbetont

Erst hippelt und hoppelt Jessica in einem weißen Oversize-Pullover gaaanz unauffällig ohne sich von vorne zu zeigen, vor dem Weihnachtsbaum hin und her, da mal mit einer Christbaumkugel in der Hand, dort mal mit ihrer Lippe auf Johannes Wange. Dann endlich kommt sie in einem engen, roten Kleid ins Bild, das ihre große, runde Kugel auch gut betont wird.

Das Rätsel ist gelöst

Endlich beantwortet Jessica Paszka damit die Frage, die sich viele Fans und Medien schon seit Wochen stellen: erwartet das Paar, das gerade mal knapp ein halbes Jahr zusammen ist, Nachwuchs? Und nun können alle Follower und Instagram-Lupen, die in den vergangenen Monaten auf JEDES Detail achteten, endlich aufatmen.

Und auch für Jessica und Johannes selbst dürfte es nun entspannter werden, muss man ja nun nicht mehr in jedem Interview um den heißen Brei herumreden.